Doralba Salazar guía los sueños de los jóvenes desde hace dos décadas

La estrategia no opera en el vacío. Cedecámara mantiene alianzas con empresas, gremios, universidades y entidades del Estado. A través de ellas, se financian becas, se crean rutas para la continuidad educativa y se abren nuevos escenarios de práctica. Todo gira en torno a una idea: formar con sentido de pertenencia, para que el talento se quede en la región.

“Le ponemos a nuestros jóvenes el ejemplo de Buenaventura. Empezó el puerto y tuvieron que traer gente de afuera porque los habitantes no estaban formados para ocupar los cargos calificados. Nosotros en Urabá formamos a nuestros jóvenes en el potencial que requiere la región, para que en lo posible sean ellos los que ocupen esos puestos en el futuro”, dice Doralba. “La educación les da calidad de vida y esperanza”, concluye.

Después de 33 años en la Cámara de Comercio, Doralba aún trabaja con la misma convicción con la que se inscribió a su carrera en 2002. No habla de transformación personal. Habla del programa, de los jóvenes, del futuro. Dice que la educación es la forma más concreta de mejorar la vida de alguien. Y que no habrá mayor satisfacción que ver a un egresado caminar con su uniforme por una terminal portuaria, sabiendo que ese puesto no lo ocupo nadie de afuera, sino profesionales ‘made in Urabá’.