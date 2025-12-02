Dos adolescentes de origen colombiano aparecieron muertas en un parque de España: familias piden investigar

La Policía Nacional de España investiga la muerte de dos adolescentes, de 15 y 16 años, halladas sin vida en un parque de la ciudad española Jaén.
Las jóvenes, nacidas en España y de familias de origen colombiano, fueron encontradas hacia la 1:30 a. m. el pasado 29 de noviembre, luego de que el Servicio de Emergencias 112 recibiera un aviso sobre dos menores “posiblemente fallecidas” en la zona.
Pese a la rápida movilización de Policía Nacional, Policía Local, Bomberos y servicios sanitarios, los equipos confirmaron el deceso en el parque La Victoria.