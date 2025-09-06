Se calienta Marinilla: dos hombres fueron asesinados y uno más fue secuestrado por falsos policías

La situación de orden público en Marinilla, Oriente antioqueño, se puso crítica este sábado 6 de septiembre, luego de que se presentara un doble homicidio en plena autopista Medellín-Bogotá, y se diera el secuestro de una persona por parte de dos falsos agentes de la Sijín de la Policía Nacional, quienes sacaron de su vivienda a la víctima.
El doble asesinato se produjo en el kilómetro 37 de este corredor nacional, a la altura del sector El Corralito. Dos hombres que iban en una motocicleta fueron abordados por otra moto y desde allí les dispararon a ambos. Uno de ellos falleció en el sitio, mientras que el segundo quedó gravemente herido y falleció cuando los bomberos lo llevaban al Hospital San Juan de Dios, de la localidad.