Dos atentados suicidas dejan al menos 15 muertos en Pakistán

Pakistán vivió este martes una jornada de violencia extrema tras registrarse dos atentados suicidas casi simultáneos que dejaron al menos 15 muertos y más de una veintena de heridos. Uno de los ataques ocurrió cerca de un tribunal de distrito en Islamabad, la capital, y el otro tuvo como blanco un colegio militar en el noroeste del país.
Las autoridades paquistaníes culparon directamente a Afganistán de estar detrás de los hechos, lo que incrementa la crisis diplomática y de seguridad que ambos países arrastran desde hace semanas.