Rosalía, Lady Gaga y dos colombianos figuraron entre los cantantes favoritos de Barack Obama en 2025: esta es la lista

El exmandatario estadounidense compartió sus recomendaciones de libros, películas y canciones que marcaron su 2025.

  • Dos artistas colombianos llegaron a la playlists personal de Barack Obama este 2025. FOTO: GETTY
    Dos artistas colombianos llegaron a la playlists personal de Barack Obama este 2025. FOTO: GETTY
Veronica Hernandez Téllez
Veronica Hernandez Téllez

Alcance

hace 26 minutos
bookmark

El expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, compartió su tradicional recuento de fin de año de sus libros, películas y canciones favoritas del 2025.

En el apartado musical, dos colombianos lograron colarse en la selección personal del exmandatario.

“Al terminar el 2025, continúo una tradición que comencé durante mi tiempo en la Casa Blanca: compartir mis listas anuales de libros, películas y música favoritos. Espero que encuentren algo nuevo que disfruten, ¡y por favor, envíenme sus recomendaciones para que las vea!”, escribió Obama.

Fue en la música donde la presencia latinoamericana y colombiana, llamó la atención.

Entre las canciones favoritas de Obama en 2025 aparecen “En Privado”, una colaboración entre el cantante estadounidense Xavi y el colombiano Manuel Turizo, y “Vitamina”, interpretada por Jombriel, DFZM y Jøtta que se volvió viral en internet a principio de año.

Dylan Zambrano, conocido musicalmente como DFZM, hizo parte de la canción “+57”, junto a Karol G, Feid, J Balvin y Maluma que se estrenó en 2024.

Es conocido por interpretar éxitos como “Y qué pasó”, “Cartagena”, “Ocupado”, entre otros. Dylan nació en Buenaventura y allí dio sus primeros pasos haciendo música en las calles.

En sus redes sociales, postea sus más grandes creaciones al lado de artistas como Blessd.

La lista musical de Obama es diversa y recorre géneros como el pop, el hip hop, el R&B, la música alternativa y sonidos globales provenientes de África, Asia y América Latina.

Desde hace años, las recomendaciones culturales de Barack Obama generan amplio interés porque suelen impulsar la visibilidad de autores, cineastas y músicos a escala global.

En lo literario, la autora Jill Lepore apareció con un título que examina el devenir de la democracia estadounidense, mientras que novelas de Angela Flournoy, Kiran Desai o Zadie Smith exploran las relaciones humanas, la identidad y el desarraigo.

También figuran obras como The Loneliness of Sonia and Sunny, que trata de inmigrantes indias en Estados Unidos que tienen un encuentro casual en un tren. En ese mismo listado, Obama incluyó el libro de su esposa Michelle.

Puede leer: Los Premios Óscar se verán gratis en YouTube a partir de 2029

Los libros favoritos de Obama este 2025

Paper Girl — Beth Macy

Flashlight (Linterna) — Susan Choi

We the People — Jill Lepore

The Wilderness — Angela Flournoy

There is No Place for Us — Brian Goldstone

North Sun — Ethan Rutherford

1929 — Andrew Ross Sorkin

The Loneliness of Sonia and Sunny — Kiran Desai

Dead and Alive — Zadie Smith

What We Can Know — Ian McEwan

The Look — Michelle Obama

Las películas favoritas de Obama este 2025

Una batalla tras otra

Pecadores

Un simple accidente

Hamnet

Valor sentimental (Sentimental Value)

No Other Choice

El agente secreto

Sueños de trenes

Jay Kelly

Buena fortuna (Good Fortune)

Orwell: 2+2=5

Las canciones que escuchó Obama este 2025

Nice to Each Other — Olivia Dean

Luther — Kendrick Lamar & SZA

TaTaTa — Burna Boy ft. Travis Scott

JUMP — BLACKPINK

Faithless — Bruce Springsteen

Pasayadan — Ganavya

99 — Olamidé ft. Daecolm, Seyi Vibez, Asake, & Young Jonn

Pending — Lil Naay & Myke Towers

Sexo, Violencia y Llantas — Rosalía

Metal — The Beths

Abracadabra — Lady Gaga

just say dat — Gunna

The Giver — Chappell Roan

Aurora — Mora & De La Rose

Silver Lining — Laufey

No More Old Men — Chance the Rapper & Jamila Woods

Bury Me — Jason Isbell

I Wish I Could Go Travelling Again — Stacey Kent

Never Felt Better — Everything is Recorded ft. Sampha & Florence Welch

Please Don’t Cry — Kacy Hill

Stay — ROE

In the Name of Love — Victoria Noelle

Ancient Light — I’m With Her

Vitamina — Jombriel, DFZM & Jøtta

Float — Jay Som ft. Jim Adkins

Ordinary — Alex Warren

Sycamore Tree — Khamari

NOKIA — Drake

En Privado — Xavi & Manuel Turizo

Not In Surrender — Obongjayar

Entérese: Celebrar el vallenato con reguetón: J Balvin estará en el Festival de la Leyenda Vallenata 2026

