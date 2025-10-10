Dos estudiantes de Putumayo y Cúcuta lograron puntaje máximo de 500 en las pruebas Icfes 2025

Un nuevo hito estudiantil se conoció recientemente en el mundo académico colombiano, proveniente de dos jóvenes que se atrevieron a probar un método que al parecer que ha sido efectivo anteriormente.
Óscar Julián Fernández, oriundo de Putumayo, y Andrés Felipe González, de Cúcuta, han escrito un nuevo capítulo en la historia educativa del país al obtener el puntaje máximo: 500 sobre 500 en las Pruebas Saber 11 (Icfes) 2025.
Este resultado no es solo un hito personal, ya que el resultado los posicionó automáticamente como dos de los estudiantes más sobresalientes de Colombia durante este año académico.