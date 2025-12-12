Dos hermanos: los hombres que fueron torturados e incinerados cerca de una quebrada del corregimiento Altavista, en Medellín

Como Kevin Alberto Álvarez Mazo, de 25 años, y Camilo Andrés Álvarez Mazo, de 29, fueron identificados los dos hombres que fueron encontrados sin vida en la vereda Aguasfrías, del corregimiento Altavista, de Medellín, en la mañana de este jueves. A estos hermanos los torturaron, los asesinaron y los intentaron incendiar, luego de que desaparecieran en la noche del miércoles. Los cuerpos de estos hermanos los hallaron en el sector La Isla, a pocos metros de la quebrada La Picacha, donde sus homicidas los abandonaron con bolsas en sus cabezas y con quemaduras en varias partes de su integridad. Se dieron cuenta de estas muertes porque uno de los residentes del sector avistó estos despojos mortales.

De acuerdo con el reporte del caso, Kevin Alberto y Camilo Andrés salieron a las 9:00 de la noche del miércoles de su casa en el barrio Las Violetas, Comuna 16 (Belén), un sector cercano al lugar donde aparecieron muertos. Sus familiares se comenzaron a preocupar con el paso de las horas, pues no había rastro de su paradero. Entérese: Integrantes de la banda Los Chivos, de Altavista, fueron las víctimas del ataque a un carro de aplicación en Belén La Gloria, Medellín Sobre las 7:00 de la mañana del jueves, la comunidad alertó del hallazgo. Uno de los vecinos, quien alcanzó a verlos antes de que la Policía acordonara el sector, explicó: “Las caras estaban como con bolsas y quemados totalmente. Están irreconocibles. Uno de ellos tenía un tatuaje en la mano”. Inicialmente los agentes del CTI de la Fiscalía trasladaron los restos a Medicina Legal sin identificar y allí, mediante las labores forenses, se pudo saber de quiénes se trataba. Hasta el momento, no se tiene claridad si estas personas murieron mediante asfixia o si hubo uso de algún arma. Le puede interesar: ¡Atención! Se entregó el padrastro de la niña de 2 años asesinada en la vereda El Corazón, de Altavista Las primeras versiones darían cuenta que estos hermanos fueron torturados antes de que los asesinaran, debido a algunas lesiones que encontraron los investigadores en medio de la inspección técnica.