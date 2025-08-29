Dos incendios causaron pánico al final de la tarde en Bello

3 y 4
Temas recomendados
Jugadores regresaron al país para esperar el arranque de sus respectivas ligas.
La Presidencia publicó la hoja de vida de Juliana Guerrero, joven de 22 años que será viceministra de Juventud, en la que se certifica su título en contaduría pública obtenido en julio.
Jorge Emilio Rey, gobernador de Cundinamarca, cuestionó el hallazgo sin vida de Valeria Afanador tras 18 días de búsqueda. ¿Qué dijo? Aquí se lo contamos.
Encuentre acá los barrios en los que se hará la jornada. Este año se han inmunizado 370.000 personas, gracias al trabajo conjunto de las IPS del Distrito y del programa Medellín Te Quiere Saludable.
El litigante aseguró que a pesar del “dolor”, lucharán para que el caso no quede en la “impunidad” ante las autoridades. El gobernador de Cundinamarca informó que el cuerpo fue hallado en una zona contigua al río Frío.
