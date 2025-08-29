Dos incendios causaron pánico al final de la tarde en Bello

“No permitiremos que este atroz crimen quede en la impunidad”: abogado de la familia de Valeria Afanador

El litigante aseguró que a pesar del “dolor”, lucharán para que el caso no quede en la “impunidad” ante las autoridades. El gobernador de Cundinamarca informó que el cuerpo fue hallado en una zona contigua al río Frío.