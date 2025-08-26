Fueron a una fiesta en Puerto Triunfo, Antioquia, y desde entonces no se sabe de dos jóvenes

Los jóvenes Andrés Camilo López Noreña y Kevin Vásquez salieron el pasado jueves hacia el corregimiento Doradal, de Puerto Triunfo, Antioquia, porque habían contratado a uno de ellos para amenizar una fiesta con su música como DJ. Sin embargo, después de esta celebración, se perdió todo rastro de ambos. La última vez que se supo de ellos fue en la madrugada del viernes, cuando Andrés Camilo se contactó con su novia, a eso de las 4:00 de la mañana, pero esa fue la última llamada que se conoció de alguno de ellos.

De acuerdo con las primeras indagaciones, cuando estos jóvenes iban para la fiesta, ambos habrían sido dejados en el municipio de San Luis, Oriente antioqueño, en el vehículo en el que inicialmente se desplazaban. Entérese: Ajustes dentro de una banda sería el origen de fosa en la que exhumaron 5 cadáveres en Santa Bárbara, Antioquia En cuanto a la comunicación que tuvo Andrés Camilo con su compañera sentimental, poca información se tuvo sobre si él estaba tranquilo o alarmado por alguna situación en particular. Luego de esta desaparición, los familiares de ambos jóvenes interpusieron la denuncia correspondiente ante la Unidad de Desaparecidos de la Fiscalía con el fin de poder ubicarlos con prontitud. Le puede interesar: ¡No aprenden! Rescataron a otros dos senderistas perdidos en el Salto del Ángel, en Envigado Se sabe que Andrés Camilo se encontraba viviendo actualmente en Medellín, aunque era oriundo de Rionegro. Por su parte, Kevin sí vivía en este municipio del Oriente antioqueño.