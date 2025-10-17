x

Integrantes de la banda Los Chivos, de Altavista, fueron las víctimas del ataque a un carro de aplicación en Belén La Gloria, Medellín

Según las autoridades, el fallecido tendría antecedentes por el delito de concierto para delinquir. En el hecho resultó lesionado un presunto cabecilla de este grupo criminal.

  Dentro de este vehículo de aplicación fueron baleados dos presuntos integrantes del grupo delincuencial Los Chivos, quienes habían tomado el automotor en el corregimiento Altavista, de Medellín. FOTO: LAURA ROSA JIMÉNEZ VALENCIA
Santiago Olivares Tobón
Santiago Olivares Tobón

Metro

hace 39 minutos
bookmark

Dos presuntos integrantes de la banda Los Chivos, que delinque en el corregimiento Altavista, de Medellín, fueron las víctimas del ataque sicarial que se registró sobre el mediodía de este viernes en el barrio Belén La Gloria, suroccidente de la ciudad, cuando iban a bordo de un carro de aplicación, el cual fue baleado por hombres motorizados. Uno de ellos falleció y el otro resultó gravemente herido.

Ocurrió a las 11:00 de la mañana en la carrera 83AA con la calle 17, cuando los dos ocupantes abordaron un vehículo blanco en dirección hacia la avenida 80, cuando ocurrió el tiroteo que dejó sin vida a quien iba en el asiento del copiloto, mientras quien estaba en el puesto trasero resultó lesionado y debió ser trasladado a un centro asistencial de la ciudad. El conductor del automotor resultó ileso.

El secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa Mejía, indicó que el fallecido, sería Efraín Alexis Vergara Restrepo, alias El Chiqui o Chillas, un presunto integrante de este grupo criminal, quien fue procesado por concierto para delinquir y en el pasado se había desmovilizado de las AUC en el Nordeste y Bajo Cauca antioqueño.

Quien resultó lesionado en estos hechos sería Jhon de Jesús Suaza Ramírez, alias El Pingo, un condenado cabecilla de esta estructura criminal, quien actualmente se encuentra purgando una condena de 15 años de prisión por los delitos de homicidio agravado y tráfico y porte de armas de fuego. Se encontraba en la calle con un permiso de 72 horas que le habían otorgado.

Las primeras versiones de las autoridades darían cuenta de que este ataque se habría perpetrado como una retaliación interna dentro de este grupo criminal y con base en las indagaciones ya están tras la pista de los autores materiales de este ataque con base en los registros de las cámaras de seguridad de la zona.

El ataque iría dirigido contra alias El Pingo, hermano de Hugo Armando Suaza Ramírez, alias Hugo Chivo, y tío de Sebastián Suaza Ochoa, alias Chatán, quienes serían los líderes de esta estructura criminal que controla las extorsiones, los desplazamientos, las ventas de lotes irregulares y los homicidios en una parte de este corregimiento del suroccidente de Medellín.

De acuerdo con el reporte judicial, Vergara Restrepo y Suaza Ramírez habían abordado sobre las 10:45 de la mañana en el sector Los Chivos y luego del ataque, al lesionado lo trasladaron a la Unidad Intermedia de Belén, de donde lo llevaron a otro centro asistencial de la ciudad, debido a la gravedad de sus lesiones.

Alias El Pingo fue procesado por un ataque registrado el 25 de marzo de 2010 en el sector La Mano de Dios, de este corregimiento, donde falleció Jhon Gabriel Correa Mesa, alias el Zorro, y dejó lesionado a Yerson Esneider Álvarez Avendaño, alias Chócolo, en otra retaliación interna de este grupo criminal.

Con este asesinato, son 16 los casos que se han registrado este año en la comuna 16 (Belén), en la que el año pasado se contabilizaron 12 casos, a la fecha, de https://www.elcolombiano.com/cronologia/noticias/meta/comuna-16acuerdo con el Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (Sisc).

Utilidad para la vida