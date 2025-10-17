Integrantes de la banda Los Chivos, de Altavista, fueron las víctimas del ataque a un carro de aplicación en Belén La Gloria, Medellín

Dos presuntos integrantes de la banda Los Chivos, que delinque en el corregimiento Altavista, de Medellín, fueron las víctimas del ataque sicarial que se registró sobre el mediodía de este viernes en el barrio Belén La Gloria, suroccidente de la ciudad, cuando iban a bordo de un carro de aplicación, el cual fue baleado por hombres motorizados. Uno de ellos falleció y el otro resultó gravemente herido.
Ocurrió a las 11:00 de la mañana en la carrera 83AA con la calle 17, cuando los dos ocupantes abordaron un vehículo blanco en dirección hacia la avenida 80, cuando ocurrió el tiroteo que dejó sin vida a quien iba en el asiento del copiloto, mientras quien estaba en el puesto trasero resultó lesionado y debió ser trasladado a un centro asistencial de la ciudad. El conductor del automotor resultó ileso.
