Además, se llevarán a cabo acciones de control en las vias de ingreso a la ciudad, en zonas residenciales, bancarias, comerciales y turísticas, orientadas a prevenir delitos como el hurto, las lesiones personales, la explotación infantil, la extorsión y la distribución y venta de licor adulterado.

"Desde la Policía Nacional, queremos invitar a los ciudadanos a disfrutar de esta Feria de las Flores con responsabilidad, respeto y sentido de cuidado colectivo. Hemos dispuesto un amplio dispositivo de seguridad, pero su colaboración es fundamental para que esta celebración transcurra con tranquilidad", añadió la Policía.

La Policía invitó a los ciudadanos a estar atentos, seguir las recomendaciones y reportar cualquier situación sospechosa para así evitar riesgos.

Algunas recomendaciones clave para la seguridad, dadas por la Policía, son: en lugares de alta afluencia de personas, no descuidar los personales, no dejar solos a los menores de edad y enseñarle a estos a no compartir información con desconocidos; no consumir licor del que sospeche que está adulterado, al contrario, denuncie su distribución; extremar cuidados con los contactos pactados con las plataformas de citas para evitar casos de hurto; usar rutas turísticas reconocidas y guías certificados.

Además, recuerde que si va a visitar zonas rurales o ecológicas, informar con un contacto de emergencia cuál será la ruta; evitar ingresar a zonas boscosas sin un acompañamiento autorizado o guía.

Si es víctima o testigo de agresiones o casos de violencia de género puede llamar a la línea 155 para orientación o denuncia. Además, si recibe exigencias económicas a través de llamadas telefónicas, cuelgue y comuníquese a la línea 165 del Gaula donde recibirá atención.