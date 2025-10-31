x

Dos muertos en Nueva York por sótanos inundados tras lluvias récord

Una fuerte tormenta en Nueva York dejó al menos dos personas fallecidas en sótanos inundados, mientras calles, autos y estaciones de metro se vieron afectados por precipitaciones históricas que también retrasaron vuelos en LaGuardia.

  • La intensa lluvia en Nueva York provocó inundaciones en sótanos, donde murieron dos personas. FOTO: captura de video.
Andrea Lara
hace 16 minutos
Dos personas murieron en Nueva York luego de quedar atrapadas en sótanos inundados durante una fuerte tormenta que paralizó parte de la ciudad, provocó el cierre de carreteras y retrasos en los principales aeropuertos, informaron las autoridades locales.

Uno de los fallecidos, un hombre de 39 años, fue hallado por un equipo de buceo en el sótano de una vivienda de tres pisos en Brooklyn, donde los bomberos respondieron a una llamada de emergencia hacia las 4:30 p.m.

Videos difundidos en redes sociales muestran a los rescatistas cargando el cuerpo a través de calles con agua hasta las pantorrillas.

En Manhattan, un hombre de 43 años fue encontrado sin vida dentro de la sala de calderas inundada de un edificio de apartamentos. La policía indicó que la causa de su muerte continúa bajo investigación.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, la tormenta dejó acumulaciones históricas de lluvia en varios puntos de la ciudad. En Central Park se registraron 4,57 centímetros (1,8 pulgadas), superando el récord de 1917, mientras que en el aeropuerto LaGuardia cayeron 5 centímetros (1,97 pulgadas), rompiendo la marca de 1917.

Durante todo el día, Nueva York enfrentó intensas precipitaciones que convirtieron calles en ríos, anegaron estaciones del metro y dejaron decenas de vehículos semisumergidos. Las autoridades mantienen la alerta por posibles nuevos desbordamientos en zonas bajas.

