Dos policías heridos por ataque con explosivos en Barrancabermeja, Santander

En la madrugada de este miércoles se registró un nuevo atentado en Barrancabermeja, Santander, que habría sido perpetrado por el ELN, en el contexto del paro armado. El hecho dejó dos policías heridos tras la detonación de un artefacto explosivo en esta ciudad.

Este nuevo hecho de violencia se da luego del atentado al Banco Agrario de Buenos Aires en el Cauca por parte de las disidencias de las Farc, que dejó dos policías muertos.

En cuando al atentado de esta madrugada en Barrancabermeja, según informó el secretario del Interior, Eduardo Ramírez, le dijo a la W Radio que “en un sector cercano al antiguo botadero de basuras se presentó una explosión que afectó la integridad física de dos de nuestros policías, quienes presentan afectaciones mínimas”.

El funcionario además dijo que el explosivo fue instalado cerca de una torre de energía, lo que generó riesgos adicionales en la zona, aunque al momento de la detonación no había alta circulación de personas, evitando así consecuencias mayores.

Por su parte, el alcalde Jonathan Vásquez, escribió por redes sociales: “Quiero informar que los uniformados no presentan heridas de gravedad y se encuentran recibiendo atención médica”.

Además, expresó su solidaridad con los uniformados heridos y sus familias. “Toda mi solidaridad con ellos, con sus familias y con la Policía Nacional y la Fuerza Pública, que hoy cumplen su labor para proteger a los barranqueños”, señaló.

El mandatario local agregó que se mantiene activo el puesto de mando unificado y que fue reforzada la presencia de la Fuerza Pública en Barrancabermeja, como parte de las medidas de seguridad adoptadas tras el atentado.