Dos policías heridos por ataque con explosivos en Barrancabermeja, Santander

Tras el anuncio del paro armado del ELN, durante esta semana se han perpetrado varios atentados. Esto es lo que se conoce del último.

  El nuevo atentado sucede en medio del paro armado del ELN. Foto: Alcaldía de Barrancabermeja.
    El nuevo atentado sucede en medio del paro armado del ELN. Foto: Alcaldía de Barrancabermeja.
El Colombiano
El Colombiano
hace 15 minutos
bookmark

En la madrugada de este miércoles se registró un nuevo atentado en Barrancabermeja, Santander, que habría sido perpetrado por el ELN, en el contexto del paro armado. El hecho dejó dos policías heridos tras la detonación de un artefacto explosivo en esta ciudad.

Este nuevo hecho de violencia se da luego del atentado al Banco Agrario de Buenos Aires en el Cauca por parte de las disidencias de las Farc, que dejó dos policías muertos.

En cuando al atentado de esta madrugada en Barrancabermeja, según informó el secretario del Interior, Eduardo Ramírez, le dijo a la W Radio que “en un sector cercano al antiguo botadero de basuras se presentó una explosión que afectó la integridad física de dos de nuestros policías, quienes presentan afectaciones mínimas”.

El funcionario además dijo que el explosivo fue instalado cerca de una torre de energía, lo que generó riesgos adicionales en la zona, aunque al momento de la detonación no había alta circulación de personas, evitando así consecuencias mayores.

Por su parte, el alcalde Jonathan Vásquez, escribió por redes sociales: “Quiero informar que los uniformados no presentan heridas de gravedad y se encuentran recibiendo atención médica”.

Además, expresó su solidaridad con los uniformados heridos y sus familias. “Toda mi solidaridad con ellos, con sus familias y con la Policía Nacional y la Fuerza Pública, que hoy cumplen su labor para proteger a los barranqueños”, señaló.

El mandatario local agregó que se mantiene activo el puesto de mando unificado y que fue reforzada la presencia de la Fuerza Pública en Barrancabermeja, como parte de las medidas de seguridad adoptadas tras el atentado.

Arremetida de la violencia

Este atentado en Bucaramanga, sucede tras el complejo hecho violento se registró este martes 16 de diciembre en el municipio de Buenos Aires, Cauca, donde disidencias de las Farc, al mando de alias Iván Mordisco.

Durante el ataque irrumpieron en la Alcaldía y en una estación de Policía. El gobernador Jorge Octavio Guzmán Gutiérrez hizo un llamado urgente al Ministerio de Defensa para que implemente medidas de protección en la zona.

Por su parte, el ministro Pedro Sánchez informó que se ha desplegado la Fuerza Pública para neutralizar a los responsables de generar caos en la zona.

“Frente al ataque terrorista contra la Estación de Policía de Buenos Aires, Cauca, hemos ordenado el despliegue de todas las capacidades de la Fuerza Pública para neutralizar a los criminales de las disidencias del cartel del narcotráfico de alias Mordisco”, escribió Sánchez en su cuenta de X (antes Twitter).

A lo que también agregó que “estos son los verdaderos “gestos de paz” de quienes viven del narcotráfico. Toda la cadena de la cocaína —cultivos, laboratorios, transporte y comercialización— alimenta directa o indirectamente esta violencia que golpea a Colombia. Nuestros valientes policías y militares cumplirán su deber constitucional: enfrentar y neutralizar esta amenaza. Confíen en su Fuerza Pública”.

Esta nueva arremetida violenta que está afrontando el país, sucede en medio de los diálogos de paz que ha promovido el Gobierno Nacional con distintos grupos armados. Esto, enmarcado en la política de ‘Paz Total’ que tanto ha buscado alcanzar el Gobierno, la cual ya muchos expertos la califican como “fallida”.

Cauca bajo fuego: ataques de disidencias de las Farc en Buenos Aires dejan dos policías muertos y destruyen sede del Banco Agrario

Utilidad para la vida