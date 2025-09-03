Mataron a dos policías de la Sijín que salían de investigar un cadáver en la morgue de Saravena

Dos policías judiciales asesinados y dos heridos fue el resultado de un ataque sicarial en una zona céntrica del municipio de Saravena, en el departamento de Arauca. De acuerdo con el reporte preliminar de las autoridades, el crimen ocurrió a la 1:30 p.m. de este miércoles, cuando los servidores públicos regresaban a la estación policial desde la morgue, adonde habían acudido para verificar el ingreso de un cadáver. En el retorno fueron abaleados por delincuentes, los cuales alcanzaron a escapar después.

En el hecho murieron el intendente Jaime Alonso Moreno Cuasialpud y el patrullero Juan David Pérez Bechara, quienes trabajaban en la Seccional de Investigación Criminal (Sijín); otro compañero del mismo grupo quedó herido, al igual que uno adscrito a la Seccional de Inteligencia Policial (Sipol). Tres de ellos fueron llevados a centros médicos, mientras uno quedó tendido y sin vida en el asfalto, ante la mirada asustada de los transeúntes. “Nuestras oraciones están con sus respetadas familias, con el compromiso de desplegar todas las capacidades de inteligencia e investigación criminal para dar con el paradero de los asesinos y llevarlos ante la justicia, tal como lo venimos haciendo con cada uno de los casos que han enlutado a la gran familia policial”, declaró el director de la Institución, general Carlos Fernando Triana.