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¡Atención! Dos techos se desplomaron tras el sismo de este miércoles en el Oriente antioqueño

Las viviendas tendrían una construcción de más de 100 años, según las autoridades. El hecho no dejó personas lesionadas, ya que las propiedades estaban desocupadas.

  • Así quedó uno de los techos afectados tras el movimiento sísmico de este miércoles en el municipio de Argelia de María, en el Oriente antioqueño. FOTO: CORTESÍA
    Así quedó uno de los techos afectados tras el movimiento sísmico de este miércoles en el municipio de Argelia de María, en el Oriente antioqueño. FOTO: CORTESÍA
Santiago Olivares Tobón
Santiago Olivares Tobón

Metro

hace 30 minutos
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Dos techos se desplomaron en la mañana de este miércoles en el municipio de Argelia de María, en el Oriente antioqueño, tras el temblor que tuvo como epicentro el municipio de La Mesa de los Santos, en Santander.

Según confirmaron desde este municipio, las estructuras sufrieron el colapso por el movimiento de 5,4 grados en la escala de Richter, cayendo sus techos hacia el interior y provocando daños en su estructura.

Las propiedades se encuentran ubicadas a dos cuadras del parque principal de este municipio, ubicado a 148 kilómetros (3 horas y 46 minutos por carretera) de Medellín.

Personal de la Unidad de Gestión del Riesgo de la localidad ya se encuentra en las propiedades haciendo la valoración respectiva y terminando de establecer si estas viviendas habían sido desocupadas en el pasado o estaban habitadas.

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