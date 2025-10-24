Un visitiante murió en un campamento de Walt Disney World: es la segunda muerte que se registra en el parque en una semana

Un hombre falleció mientras se hospedaba con su esposa en Disney’s Fort Wilderness Resort and Campground, uno de los complejos de hospedaje dentro de Walt Disney World, en Orlando, Florida. Se trata de la segunda muerte de un visitante en 7 días. Disney World, uno de los destinos turísticos más visitados del mundo, cuenta con decenas de hoteles temáticos y áreas de recreación, desde resorts de lujo hasta zonas de acampada como Fort Wilderness, que ofrece espacios naturales, senderos y actividades al aire libre.

De acuerdo con el reporte de la policía del Condado de Orange, las autoridades fueron alertadas alrededor de las 7 a. m., luego de que el hombre de unos 60 años fuera encontrado inconsciente el martes 21 de octubre en el área de campamento conocida como Cottontail Curl, una de las zonas privadas para vehículos recreativos y casas rodantes dentro del resort. Su esposa habría sido la primera persona en encontrarlo, según informó la prensa estadounidense. Personal del lugar y equipos de emergencia intentaron reanimarlo utilizando un desfibrilador antes de trasladarlo un hospital ubicado a pocos minutos del complejo. Sin embargo, el visitante fue declarado muerto a las 8 a. m. Lea más: Joven colombiano fue hallado sin vida en Brasil tras 10 días desaparecido: su familia pide ayuda para la repatriación Según el informe médico preliminar, el hombre tenía antecedentes de hipertensión y enfermedad hepática terminal. Las autoridades indicaron que no se observaron signos de lesiones ni trauma, y que no se sospecha de ningún delito. La muerte se atribuye a un episodio médico repentino, confirmó la Oficina del Sheriff en una declaración a medios estadounidenses.

Segunda muerte en Walt Disney World en una semana

Este caso ocurre siete días después de la muerte de Summer Equitz, una mujer encontrada sin vida el 14 de octubre en el Disney’s Contemporary Resort, ubicado junto al parque Magic Kingdom. En ese incidente, la Oficina del Médico Forense del Condado de Orange determinó que la causa al parecer fue un suicidio.