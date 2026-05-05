“Somos personas, no una noticia”: el drama de los pasajeros atrapados en crucero por brote de hantavirus

A bordo del crucero polar MV Hondius, anclado frente a la costa de Cabo Verde, la incertidumbre se ha convertido en la rutina diaria de más de 149 pasajeros y tripulantes que permanecen aislados tras el brote de hantavirus que ya deja varias muertes y mantiene en alerta a las autoridades sanitarias internacionales.
Pero, en medio de la emergencia médica y los protocolos de cuarentena, hay otra preocupación que empieza a crecer entre quienes siguen atrapados en el barco: la sensación de haberse convertido únicamente en titulares.
“No somos solo una historia. No somos solo titulares de periódicos, somos personas”, dijo el creador de contenido y viajero Jake Rosmarin en un video publicado desde el interior del crucero. Su mensaje rápidamente se viralizó porque puso rostro humano a una crisis sanitaria que ha ocupado portadas alrededor del mundo.
“Tenemos familias, gente esperando en casa. Lo único que queremos es sentirnos seguros y poder regresar”, agregó.