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Drenan la represa improvisada que tiene amenazadas a cinco veredas de Yolombó, Antioquia

La represa se construyó en 2010. Hasta ahora no había representando un riesgo para la comunidad, sin embargo, autoridades identificaron algunas filtraciones y drenan el agua.

  • En la imagen principal, el drenaje controlado del agua de la represa; en la miniatura, una toma aérea del agua que estaba acumulada. FOTOS Facebook Alcaldía de Yolombó.
    En la imagen principal, el drenaje controlado del agua de la represa; en la miniatura, una toma aérea del agua que estaba acumulada. FOTOS Facebook Alcaldía de Yolombó.
Santiago Yepes Vidal
Santiago Yepes Vidal
hace 1 hora
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Hace poco más de 15 años en el municipio de Yolombó, Nordeste antioqueño, el dueño de un predio ubicado en el sector de Puente Pavas construyó una represa, punto en el que coinciden otros cuatro afluentes pequeños.

Si bien hasta hoy día dicha decisión no había repercutido en la comunidad, el pasado lunes 27 de abril la alcaldía de este municipio emitió una alerta sobre una posible filtración en la estructura de la construcción, debido a las fuertes lluvias que no cesan en Antioquia y han ocasionado varias emergencias en la localidad, tanto así, que se tuvo que declarar calamidad pública para atender inundaciones y deslizamientos que tienen afectados a más de 3.000 habitantes.

Lea más: Yolombó en alerta por posible filtración en la represa

En diálogo con este diario, Jesús Amador Pérez, alcalde de Yolombó, confirmó que esta obra representaba un riesgo por lo menos para cinco veredas, y que producto de los desbordamientos a raíz de las precipitaciones de las últimas semanas, las familias que viven en la zona ribereña le habían manifestado su preocupación porque, en cualquier momento, la represa podría colapsar y ocasionar una tragedia.

Fue por ello que el mandatario se reunió con el dueño del predio y llegaron a un acuerdo: drenar controladamente el agua de la represa, con el único fin de prevenir emergencias en ese y otros sectores aledaños.

“El señor estaba por fuera y apenas ayer que llegó a Yolombó se puso a disposición de nuestra petición. Me firmó un acuerdo en el que quedó consignado que el agua se iba a drenar. A la zona se llevó maquinaria amarilla y se hizo un desagüe en uno de los costados para que vaya filtrando todo el líquido acumulado hasta que el terreno quede completamente seco”, precisó Pérez.

A su vez, explicó que si bien él no tiene certeza del por qué se construyó esa represa en su momento, puede obedecer a que esa zona siempre ha sido de mucha fauna silvestre, y que el propietario, para preservar a los animales, habría procedido de tal forma. Lo que quizá no dimensionó es que años más tarde iba a representar un riesgo para muchos de los habitantes de Yolombó, quienes según el alcalde ahora ya pueden dormir tranquilos porque sus súplicas fueron escuchadas.

El alcalde también detalló que al punto acudió un geólogo y un ingeniero civil de Corantioquia y aprobaron la ampliación del desagüe, esto para que el agua se drene más rápido y se extinga por completo el riesgo.

Yolombó atiende emergencias por lluvias

Producto de las fuertes precipitaciones en Yolombó, la administración municipal declaró calamidad pública el fin de semana pasado para atender todas las emergencias.

Una de las más graves obedece al colapso del puente Remolino, que dejó incomunicadas a por lo menos 12 veredas. Ya se adelantan gestiones con la Gobernación de Antioquia, el Dagran y la Secretaría de Infraestructura para iniciar acciones en la zona comprometida.

Entérese: Fuertes lluvias en Yolombó provocan daños en puente y dejan sin paso a 11 veredas

También, en los últimos días, se presentaron cerca de 50 derrumbes en vías urbanas y rurales del municipio que bloquearon por completo el paso vehicular y peatonal. Algunos de ellos ya fueron intervenidos y se normalizó el paso.

El alcalde de Yolombó visitó las instalaciones de la gobernación en Medellín para solicitar apoyo en las emergencias de las que no solo es objeto este municipio, sino muchos otros de Antioquia a raíz de la actual temporada de lluvias.

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