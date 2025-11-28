IA predice qué canción en español cantaría Dua Lipa en su show en Bogotá

Ahora, Dua Lipa regresa con un nuevo setlist y una dinámica que se ha convertido en uno de los elementos más comentados de su Radical Optimism Tour: interpretar en cada país una canción representativa de su cultura musical. Por eso, entre los fans ha crecido la expectativa sobre cuál será el tema colombiano que la artista elegirá esta vez. Y es que Colombia no solo cuenta con una de las escenas musicales más influyentes de la región, sino con figuras internacionales como Shakira, Juanes y Karol G, además de un amplio repertorio de canciones que han marcado generaciones.

Siguiendo la expectativa que genera este gran evento, EL COLOMBIANO les preguntó a dos de las inteligencias artificiales más conocidas del momento —Gemini y ChatGPT— cuál podría ser la canción que Dua Lipa interpretará en español durante su presentación.

¿Qué dice la inteligencia artificial sobre la canción que Dua Lipa cantará en Colombia en español?

Aunque no se descartan alternativas como algún tema de Shakira —la figura colombiana más internacional y una de las más mencionadas por los fanáticos— entre los sugeridos aparecieron Hips Don’t Lie, Ojos Así, Ciega, Sordomuda o Antología. No obstante, las IAs reconocen en que algunas de estas canciones podrían resultar más complejas de adaptar a una banda pop o implicar mayores exigencias vocales.

También existe la posibilidad de una sorpresa folclórica, como La Cucharita o un vallenato clásico, siguiendo el ejemplo de su apuesta por la cumbia en Perú, aunque esta opción es considerada menos probable. La respuesta se sabrá esta noche, cuando Dua Lipa suba al escenario del estadio El Campín. Pero, por ahora, la inteligencia artificial ya tiene su apuesta.

Según el análisis combinado, este sería el panorama de probabilidad:

- La Camisa Negra – Juanes: 60% - Alguna canción de Shakira: 30% - Una sorpresa folclórica colombiana: 10% La respuesta se sabrá esta noche, cuando Dua Lipa suba al escenario del estadio El Campín. Pero, por ahora, la inteligencia artificial ya hizo su predicción.

