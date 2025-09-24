x

Dua Lipa desmiente a medios de comunicación: no despidió a su agente por apoyar a Palestina

Dua Lipa y su agencia WME negaron los informes de Daily Mail sobre un despido por razones políticas y calificaron la publicación como falsa y provocadora.

  Dua Lipa desmintió la versión del Daily Mail y afirmó que su exagente David Levy ya no trabaja con ella desde comienzos de este año. FOTO GETTY
    Dua Lipa desmintió la versión del Daily Mail y afirmó que su exagente David Levy ya no trabaja con ella desde comienzos de este año. FOTO GETTY
  "Siempre es Palestina libre, pero explotar una tragedia mundial para vender periódicos es algo que me parece profundamente preocupante", dijo la artista en su Instagram.
    “Siempre es Palestina libre, pero explotar una tragedia mundial para vender periódicos es algo que me parece profundamente preocupante”, dijo la artista en su Instagram.
El Colombiano
El Colombiano
hace 42 minutos
La cantante británica Dua Lipa tuvo que salir públicamente a desmentir un informe publicado por varios medios de comunicación que copiaron al diario británico Daily Mail, que aseguraba que había despedido a uno de sus agentes tras una polémica vinculada al festival Glastonbury y razones políticas.

Ese medio afirmó días atrás que la artista rompió su relación con David Levy, uno de los agentes que participó en sus inicios, después de que este firmara una carta en la que se pedía a la organización del festival que excluyera a la banda irlandesa Kneecap por su postura a favor de Palestina.

La noticia se propagó con rapidez, pero tanto la propia cantante como su agencia de talentos WME la calificaron de “rotundamente falsa”.

En una declaración enviada a la prensa, WME aclaró que Levy no trabaja con Dua Lipa desde hace tiempo y que no existe ningún despido reciente.

“No apruebo las acciones de Levy”

"Siempre es Palestina libre, pero explotar una tragedia mundial para vender periódicos es algo que me parece profundamente preocupante", dijo la artista en su Instagram.
“Siempre es Palestina libre, pero explotar una tragedia mundial para vender periódicos es algo que me parece profundamente preocupante”, dijo la artista en su Instagram.

Dua Lipa, que ha expresado en repetidas ocasiones su apoyo a Palestina y su llamado a un alto al fuego en Gaza, utilizó sus redes sociales para responder directamente a lo publicado.

En una historia de Instagram publicada el martes, criticó tanto el papel de Levy en el caso como la manera en que la noticia fue presentada por el Daily Mail:

No apruebo las acciones de David Levy ni de otros ejecutivos musicales hacia un artista que dice la verdad”, escribió la intérprete de Houdini. Pero también subrayó que el verdadero problema fue la forma en que la prensa abordó el asunto: “No solo era una noticia completamente falsa, sino que el lenguaje utilizado por el Daily Mail ha sido deliberadamente provocador, elaborado únicamente para atraer clics, claramente diseñado para alimentar la división en línea”.

La artista cerró su mensaje con una frase que refleja su postura política: “Siempre es Palestina libre, pero explotar una tragedia mundial para vender periódicos es algo que me parece profundamente preocupante”.

WME aclara la relación con David Levy

El comunicado de WME fue contundente: “Las publicaciones que sugieren que Dua Lipa o su equipo directivo despidieron a uno de nuestros agentes por sus opiniones políticas son rotundamente falsas”.

La agencia explicó además que David Levy tuvo un papel importante en los primeros años de la carrera de Dua Lipa, especialmente entre 2016 y 2019.

Lea también: Carlos Vives cantó por segunda vez en el Tiny Desk; esta vez celebró La Tierra del Olvido

Cuando se trasladó de Londres a otro destino, su función pasó a ser de asesor y ya no participaba en las actividades cotidianas de la cantante.

Finalmente, Levy se retiró de manera definitiva a comienzos de 2025, mucho antes de la supuesta controversia en torno a Glastonbury.

