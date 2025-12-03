En video | Dua Lipa invitó a Fher de Maná en su segunda noche en México, ¿qué cantaron?

En Argentina, De música ligera de Soda Stereo; en Colombia, Antología de Shakira y así en cada país que visita se ha vuelto costumbre que Dua Lipa cante una canción en el idioma del lugar en el que se presenta y una canción de un artista local.
En América Latina, Dua Lipa ha hecho alarde de su buen español, como buena estudiante que ha sido del idioma y se ha medido incluso a cantar con grandes estrellas. Lo acaba de hacer en México, en la segunda noche de concierto al invitar al vocalista de Maná, Fher Olvera, uno de los grandes éxitos del grupo mexicano: Oye mi amor.