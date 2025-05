Gobernación empezó a repartir 550.000 facturas de la tasa de seguridad en Antioquia

Aunque dicho impuesto ya venía siendo liquidado y pagado por algunos desde meses atrás, para aquellos que todavía no tenían conocimiento del mismo la factura llegará con los cobros correspondientes al primer trimestre de 2025.

La semana pasada se presentó otra por un tema procedimental de la Asamblea, pero en ninguna han admitido medidas cautelares, entonces la Gobernación sigue operando la tasa especial de seguridad, la sigue cobrando y no es ilegal”.

“Efectivamente hemos recibido varias demandas a la tasa de seguridad, cuatro de ellas asociadas al tema de la legalidad y constitucionalidad, pero nosotros estamos completamente seguros de que la tasa no se cae, sino no estaría operando en otros departamentos.

La factura va a poderse pagar en canales físicos, Bancolombia, corresponsales y sucursales bancarias, lo que nos abre la puerta a un recaudo más efectivo. Tenemos claro que no todo el mundo tiene acceso al internet y por eso hicimos esta distribución física de la facturación”.

“A los residenciales que hicieron el pago, los tres pagos, y no tienen ninguna deuda con el departamento por la tasa de seguridad, no les va a llegar la factura. A los que les faltó pagar un mes o no han pagado ninguno, es ahí donde la factura va a contener esta información.

Por otro lado, a los industriales, comerciales y oficiales, les va a llegar absolutamente todo, así hayan pagado o no hayan pagado, porque nosotros sabemos la importancia que tiene el documento de cobro oficial para las empresas”.