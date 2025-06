¿La Fiscalía está desempolvando imputación al gobernador Andrés Julián Rendón?

“En cuánto al gobernador de Antioquía, el gobernador de Antioquía tiene fuero y ese fuero es de Fiscal General, que es una investigación que yo adelantaría, que adelanto por delegación a través de los Fiscales Delegados ante la Corte, efectivamente una fiscalía creo usted se refiere a esa investigación, que es una investigación que adelanta una fiscal Delegada ante la corte por Delegación mía, en la cual se formuló imputación, ya se formuló imputación...y pues no es persecución, es parte de la actividad que desarrollamos ordinariamente ”, dijo la fiscal al ser interrogada por el tema.

“Siendo respetuosos de la independencia en criterio y de las actuaciones penales que gobiernan a la Fiscalía General de la Nación, exigimos y esperamos como partido de oposición, que se respeten todas y cada una de las garantías judiciales que le asisten a cualquier ciudadano sometido al ius puniendi del Estado ”, expresó el partido, señalando además que el derecho penal no debería utilizarse como una arma política y que las garantías de la oposición deberían respetarse.

“Se nos ha informado que existe un proceso en particular en contra del Dr. Rendón Cardona, que tiene una inusitada actividad probatoria por parte de la Fiscalía 4, Delegada ante la H. Corte Suprema de Justicia. En efecto, la Fiscal 4 sigue al parecer una instrucción suya de judicializar al Gobernador a como de lugar ”, aseveró el director del partido, Gabriel Jaime Vallejo Chujfi, señalando que ante esas versiones, las declaraciones de Camargo no harían otra cosa que apuntar en la misma dirección.

El 19 de septiembre de 2023, la Fiscalía radicó ante un juzgado de Rionegro una solicitud para realizar una audiencia de imputación de cargos y una solicitud de una medida de aseguramiento.

Si bien entonces no se conocieron muchos detalles sobre el proceso, el ente acusador señaló tener indicios de que en la construcción de esos dos CAI se habría incurrido en detrimento patrimonial.

Pese a que entonces, en plena campaña electoral, la judicialización de Rendón se veía como un hecho inminente, la misma no se produjo y el 2 de noviembre la misma Fiscalía radicó otra solicitud para retirar la formulación de cargos.

La preocupación de una reactivación de este proceso ya había sido expresada por el propio Rendón en declaraciones recientes entregadas a medios de comunicación.

“Han pasado casi dos años desde cuando me querían imputar cargos y me querían encarcelar. Cuando un fiscal cita a una imputación, es porque tiene un arsenal probatorio muy contundente. Pasó todo este tiempo sin que se moviera la investigación. He tenido cuatro fiscales, en el último mes ha habido casi 30 actuaciones. ¿Qué tanto investigan con dos contratos, que suman 1.200 millones de pesos, ya liquidados? Esta celeridad de la Fiscalía respecto a mi caso y la lentitud en los procesos con los colaboradores más cercanos de Petro es bastante sospechosa”, expresó a comienzos de junio a la Revista Semana.