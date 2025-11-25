Apareció dueña de camioneta Toyota de donde se bajó irresponsable que hizo una decena de tiros al aire en Bogotá: “Le presté el vehículo a mi pareja”

La Policía continúa buscando al hombre que fue grabado realizando más de una decena de disparos al aire en la entrada del conjunto residencial Panoramia Park, en Colina Campestre, norte de Bogotá. El sujeto, que vestía camisa negra y jean azul, arribó al lugar hacia las 2:15 a.m. del domingo 23 de noviembre y quedó registrado en cámaras de seguridad mientras accionaba un arma en al menos 12 oportunidades.
El individuo descendió de una camioneta Toyota Yaris 2026 blanca, cambió el proveedor del arma en medio del episodio y luego ingresó al edificio. Su presencia no solo generó pánico entre los residentes, sino que obligó a las autoridades a iniciar una investigación para establecer su identidad, el origen del arma y si contaba con permiso de porte. En la escena, los investigadores recogieron varias vainillas que serán clave para determinar las características del arma.