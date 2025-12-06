Dulce Nicole, la niña que recicla con su madre en Medellín y que fue elegida embajadora Nike Eco League en la Copa Malala’s

Cuando el deporte se junta una cualquier labor social o ambiental, por medio de diferentes eventos en los que participan los niños, niñas y jóvenes en la ciudad de Medellín, se llegan a conocer historias transformadoras de vida. Esta vez, gracias al fútbol femenino. Le puede interesar: El conmovedor mensaje de Guillermo Celis, del Junior, tras la muerte de su madre biológica: “Te pude conocer antes de tu partida” Ese fue el caso de la Supercopa de la No Violencia 2025 - Nike Eco League, también llamada Copa Malala’s, que en su tercera edición contó con la participación de 544 futbolistas, jugando contra la violencia femenina y por el cuidado del medioambiente. Allí se conoció la historia de Dulce Nicole Agudelo Valencia, de 10 años. Una niña como cualquier otra en la ciudad de Medellín, pero con un don, una labor y conciencia diferente por el medio ambiente a la del resto, por lo que EL COLOMBIANO, tuvo la oportunidad de hablar con ella.

Entre el reciclaje y el deporte: el ejemplo de una niña de 10 años

Y es que desde los 8 años, la menor recicla en las calles de la eterna primavera junto con su mamá, por lo que fue elegida por Nike Eco League como embajadora de esta tercera edición de la Supercopa de la No Violencia 2025, bajo su estrategia Move To Zero, la cual promueve el reciclaje y cuidado ambiental. “Yo empecé con mi mamá desde que tenía 8 años. O sea que llevo casi dos añitos con ella trabajando reciclando”, afirmó la menor, —con permiso y aprobación de su madre— para la entrevista. Dulce comenzó contando que gracias a un contacto con el fundador de una corporación llamada Niños del Futuro, fue contactada por medio de su madre, ya que tras conocer su historia y labor en temas del reciclaje, desde Nike consideraron que debía ser la elegida para ser su embajadora en esta edición. “Yo como trabajo con mi mamá y un muchacho que se llama Gino, que es el fundador de Niños del Futuro, llamó a mi mamá y le dijo que si podía venir. Entonces mi mamá dijo que sí, me dio permiso y aquí estoy”, dijo la menor a este medio, ante su presencia en el evento que se llevó a cabo en la Unidad Deportiva de Belén Andrés Escobar el pasado 25 de noviembre. La pequeña reveló que aunque en su vida no ha jugado mucho fútbol decidió aceptar ser la embajadora porque quería interesarse por aprender de este deporte. “Es que como yo no he jugado casi fútbol, entonces vine a ver cómo es, cómo se juega y a probar. Pero me llamó mucho la atención cómo le ayudan al planeta, desde la recolección y las otras acciones”, sostuvo.

Dulce, oriunda de Medellín y quien aseguró que vive en el sector 2 del barrio La Honda, en Manrique, dijo que en caso de empezar a entrenar fútbol de lleno podría alternar esta actividad con el trabajo del reciclaje que hace junto a su mamá, ya que le han dicho que “es muy buena”, sobre todo por su trabajo por el planeta. Asimismo, en cuanto al tema del reciclaje, ella reveló lo que se debe tener en cuenta a la hora de realizar este tipo de actividades. “Se deben recoger y separar los tarros, no dejar basura tirada por ahí... y dejarla tapada para que los perros no la rieguen. Ella (la mamá) me lo enseño, me ha enseñado todo”. Esta joven trabajadora y soñadora, es multideportiva, pues además de reciclar, ya practicaba otros deportes, precisamente boxeo y baile, por lo que ahora con el fútbol, serían tres disciplinas que podría alternar con su labor en el mundo del reciclaje. “Bien, hemos hecho ya varias presentaciones”, dijo. Al final, Dulce dejó un último consejo para todos aquellos niños, niñas y jóvenes que se interesen por reciclar y cuidar el planeta. “Que separen los residuos malos, de lo reciclable, siempre teniendo mucho cuidado”, concluyó.

¿Por qué Nike Eco League se interesó en la Copa Malala’s?