¿Dónde comer postres en Medellín? Estos son los participantes de Dulcemanía 2026

Crème brûlée de caramelo salado y gelato Fiordilatte, rollo de canela elaborado con masa de croissant, tres leches de pistacho, pavlova de piña colada y cremoso de caramelo. Esas son solo algunas de las más de 60 preparaciones dulces que podrán probarse hasta el 13 de septiembre en Medellín.

En 2026, Dulcemanía, el festival dedicado a los postres, por primera vez se llevará a cabo en la capital antioqueña y en Bogotá al mismo tiempo. Durante esta semana, reconocidas reposterías, pastelerías y restaurantes de ambas ciudades harán parte de esta experiencia con propuestas creadas exclusivamente para el evento.

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Desde su origen, el propósito de Dulcemanía ha sido ofrecer preparaciones de alta repostería a precios más bajos de los que normalmente se encuentran en el mercado tradicional. En esta ocasión, las recetas participantes tendrán descuentos de hasta el 50 % de su precio habitual.

Otra de las novedades de esta edición del festival es que el repostero argentino Agustín Adelardi es el embajador de Dulcemanía, tras vivir casi dos décadas en Colombia, donde se ha convertido en un referente de la panadería y la repostería.

“Medellín tiene el reto de conservar sus raíces gastronómicas mientras se abre a nuevas propuestas, mientras Bogotá cuenta con un público multicultural y receptivo a experiencias novedosas”, considera el chef.