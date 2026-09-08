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¿Dónde comer postres en Medellín? Estos son los participantes de Dulcemanía 2026

El festival gastronómico creado por País Gourmet, el organizador de Medellín Gourmet, este año cuenta con propuestas entre $19.000 y $29.000 en el Valle de Aburrá y el Oriente antioqueño.

  • Más de 60 participantes tiene Dulcemanía en Medellín y Bogotá en su edición 2026. FOTO: Cortesía Dulcemanía.
    Más de 60 participantes tiene Dulcemanía en Medellín y Bogotá en su edición 2026. FOTO: Cortesía Dulcemanía.
El Colombiano
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hace 26 minutos
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Crème brûlée de caramelo salado y gelato Fiordilatte, rollo de canela elaborado con masa de croissant, tres leches de pistacho, pavlova de piña colada y cremoso de caramelo. Esas son solo algunas de las más de 60 preparaciones dulces que podrán probarse hasta el 13 de septiembre en Medellín.

En 2026, Dulcemanía, el festival dedicado a los postres, por primera vez se llevará a cabo en la capital antioqueña y en Bogotá al mismo tiempo. Durante esta semana, reconocidas reposterías, pastelerías y restaurantes de ambas ciudades harán parte de esta experiencia con propuestas creadas exclusivamente para el evento.

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Desde su origen, el propósito de Dulcemanía ha sido ofrecer preparaciones de alta repostería a precios más bajos de los que normalmente se encuentran en el mercado tradicional. En esta ocasión, las recetas participantes tendrán descuentos de hasta el 50 % de su precio habitual.

Otra de las novedades de esta edición del festival es que el repostero argentino Agustín Adelardi es el embajador de Dulcemanía, tras vivir casi dos décadas en Colombia, donde se ha convertido en un referente de la panadería y la repostería.

“Medellín tiene el reto de conservar sus raíces gastronómicas mientras se abre a nuevas propuestas, mientras Bogotá cuenta con un público multicultural y receptivo a experiencias novedosas”, considera el chef.

Estos son los participantes de Dulcemanía 2026 en Medellín

Hasta el 13 de septiembre, los 60 participantes de Dulcemanía estarán ofreciendo al público un menú especial conformado por un postre, un café y una botella de agua. Los tres productos podrán adquirirse por precios que van desde los 19.000 hasta los 29.000 pesos.

Solo en Medellín hay más de 40 restaurantes, panaderías, reposterías y cafés que pueden visitarse en el marco del evento, en barrios como Belén, El Poblado y el Centro. En otros municipios, como Sabaneta, Envigado, Caldas, Bello, Rionegro y El Retiro, también hay establecimientos participantes.

Esta es la lista completa:

- Arte Dolce

- Apilados De Autor

- Pujanza Café

- Masas Libres

- Los Brigadeiros

- Caelus Bakery Coffee

- Caronte Tartas Vascas De Autor

- Cheesecake Lab

- Café Cordillera

- La Plazuela Pizzería

- Nina Con Amore

- Micaía

- Marmettina

- Los Porteños

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- AMP - Pastelería y Café

- Mivassi

- Felicidad Bakery

- Avelana

- Boule

- Dinoi Gastronomia Italiana

- Koala Gelateria

- Monteleños

- Amada by el correo

- Soft Touch

- Momotea

- Ely

- Della Nonna

- La Moldería

- Magia Negra Chocolatería

- Mija Artesanal

- Café Primavera

- Dulcetta

- Machiavelli’s Alta Pastelería - Cerrado

- Ammazza Reservado

- Barbaro Cocina Primitiva

- La Bizcochería Francesa

- Mi Dulce Celeste

- Matilde

- Café Orígenes Antioquia

- Inti By Suspiro

- 1776 New American Kitchen - Hotel Estelar Square

- Fiola - Hotel Estelar Blue

- Kuzina - Hotel Estelar Milla de Oro

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Hasta cuándo será Dulcemanía 2026 en Medellín?
Dulcemanía 2026 estará disponible en Medellín hasta el 13 de septiembre de 2026, con menús especiales creados exclusivamente para el festival.
¿Cuánto cuesta el menú de Dulcemanía 2026 en Medellín?
El menú especial cuesta entre $19.000 y $29.000 e incluye un postre, un café y una botella de agua. Las preparaciones participantes tienen descuentos de hasta el 50 % frente a su precio habitual.
¿En qué barrios y municipios hay restaurantes participantes de Dulcemanía 2026?
En Medellín hay más de 40 establecimientos participantes ubicados en sectores como Belén, El Poblado y el Centro. Además, el festival cuenta con participantes en Sabaneta, Envigado, Caldas, Bello, Rionegro y El Retiro.
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