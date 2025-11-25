“Gustavo, méteme que voy a entrar”: Duván Vergara reveló que “obligó” a Costas a que lo pusiera a jugar vs. River

El acalorado partido entre Racing Club y River Plate en Avellaneda, que terminó con la dura derrota 3-2 del equipo de Juan Fernando Quintero y Kevin Castaño, revivió la intensidad que por momentos parece estar ausente en el fútbol argentino. Le puede interesar: Millonarios confirmó que sí contactó a James para ficharlo, ¿hay posibilidad de que llegue? En medio del furor de los hinchas, el Cilindro fue testigo de un vibrante encuentro donde, curiosamente, los futbolistas colombianos no solo brillaron por su talento, sino también por una reacción completamente inesperada por parte de Duván Vergara.

Duván Vergara en otros partidos con Racing. FOTO: Tomada de redes sociales @RacingClub

El marcador se puso 1-2 a favor de River en el minuto 63, gracias a un soberbio zurdazo cruzado de Juanfer Quintero desde la medialuna, siendo un gol imposible de atajar para el portero Cambeses. Mientras Marcelo Gallardo y el banco visitante celebraban el golpe, en el sector local se gestaba una escena insólita y cuyo protagonista fue el extremo cafetero de Racing, Duván Vergara, de 29 años.

El sentimiento de Vergara y la orden a su entrenador: “voy a entrar”

La reacción de Vergara al golazo de su compatriota Juanfer fue un impulso espontáneo que lo llevó a tomar la iniciativa. Tras el partido, el mismo jugador relató el extraño suceso que lo obligó a prepararse sin recibir ninguna orden del cuerpo técnico. “Hace el gol Juanfer, un golazo, y como que se me eriza la piel, como que siento un fuego, yo no soy así. Será la unción de Dios, no sé...”, comenzó contando Vergara a ESPN en zona mixta tras el partido. El atacante se vistió sin mediar palabra con el director técnico, Gustavo Costas, y luego se dirigió a él para exigirle u “obligarlo” de alguna manera, a que lo pusiera a jugar. Minutos después, su ingreso al campo en el segundo tiempo se dio al minuto 66.

“Cogí, me puse la camiseta, las espinilleras y le dije: ‘Gustavo, méteme que voy a entrar’, él no me llamó”. Tras decirle estas palabras, Vergara reiteró su determinación ante la mirada desconcertada del entrenador y su cuerpo técnico. “Yo le dije ‘entro’, me cambié y me dice Cristian, el que anota los papelitos (de los cambios) que no entendía por qué no le habían dicho nada. Le dije ‘voy a entrar’ entré y me fue bien. Gloria a Dios, no sé qué pasó en el momento, me nació hacerlo”, detalló el oriundo de Montería.

El reconocimiento de Costas para sus dirigidos por el esfuerzo

El técnico de Racing, Gustavo Costas, de 62 años, destacó la entrega de sus dirigidos durante los 90 minutos del exigente partido que vivieron frente a River. En la conferencia de prensa posterior al juego, reconoció el esfuerzo de Vergara y sus compañeros. La victoria, según Costas, fue producto de la lucha innegociable de su plantel que nunca se dio “por vencido”. De esta manera, el entrenador hizo un reconocimiento especial a varios jugadores por su esfuerzo físico, incluyendo al colombiano. “A Santi Sosa hay que hacerle 10 estatuas. Duván, Nardoni, Martirena tuvo un golpe con Adrián en una práctica y tiene el tobillo hinchadísimo. Dios los premió”, concluyó el estratega argentino Costas, tras lograr avanzar a los cuartos de final del torneo Clausura con esa victoria.

Gustavo Costas, entrenador de Racing Club de Avellaneda. FOTO: GETTY

Vergara, con 22 partidos y cuatro goles con la camiseta de Avellaneda, ahora espera el rival de Racing Club para los cuartos de final de la liga argentina, que saldrá del duelo entre Lanús y Tigre, que se jugará este miércoles a las 7:30 p.m.(hora Colombia). Por otro lado, el River Plate, de Juanfer Quintero y Kevin Castaño, cerró con esa derrota un año sin títulos y al borde de no poder jugar la Copa Libertadores del próximo año. En los cuartos de final, Barracas Central, cuyo presidente es Matías Tapia, hijo de Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA, se medirá con el ganador entre Unión de Santa Fe y Gimnasia y Esgrima de La Plata.