Llegó el día de uno de los espectáculos astronómicos más importantes del año: ¿Por qué la Luna se pondrá roja durante el eclipse?

El próximo eclipse lunar parcial que ocurrirá entre la noche del jueves 27 y la madrugada del viernes 28 de agosto de 2026 promete ser un espectáculo astronómico impactante en donde la Luna podría adquirir un llamativo color rojo o cobrizo, un fenómeno conocido popularmente como “Luna de sangre”.

Durante este evento, que tendrá a Colombia en una ubicación privilegiada para su observación, la sombra central de la Tierra llegará a cubrir aproximadamente el 96% de la superficie lunar.

Sobre el color rojo del satélite, la Nasa, a través de su director de operaciones del Orbitador de Reconocimiento Lunar, Francisco Andolz, ha aclarado que este cambio de tonalidad no se debe a ninguna alteración física en la Luna, por el contrario, este se produce por la forma en que la luz del Sol atraviesa la atmósfera de la Tierra antes de llegar a la Luna.

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Durante el eclipse, la Tierra se posiciona directamente entre el Sol y la Luna, bloqueando la luz solar directa que normalmente ilumina al satélite. No obstante, explicó la agencia, el planeta no es completamente opaco para toda la radiación solar; la atmósfera terrestre actúa como un filtro gigante.

Al atravesar la atmósfera, la luz solar experimenta un proceso de dispersión y refracción, por lo que las partículas y gases atmosféricos dispersan con mayor facilidad las ondas de luz más cortas, como los colores azul y violeta, impidiendo que sigan de largo hacia la Luna.

En contraste, las ondas de luz más largas, correspondientes a los tonos rojos, anaranjados y cobrizos, logran atravesar la atmósfera con éxito, desviándose y proyectándose indirectamente sobre la superficie de la Luna en la umbra, que es la parte más oscura de la sombra terrestre.