Hospital General de Medellín compró un equipo cuyo alquiler costaba $120 millones al año

El Hospital General de Medellín anunció la adquisición de un ecocardiógrafo pediátrico de última generación, como resultado del aporte de familias y empresas benefactoras, mediante la campaña Un Eco para la Vida, impulsada por la Fundación Infantil Santiago Corazón desde septiembre pasado. Puede leer: “Regalo el corazón”: la historia del médico paisa que lleva más de 100 trasplantes cardiacos El equipo, esencial para la detección temprana de cardiopatías congénitas, permitirá más de 2.000 estudios especializados al año. La adquisición fortalece la Ruta Materno-Perinatal en la ciudad y responde a una necesidad crítica en el sistema de salud colombiano. Según cifras oficiales, de los 5.800 niños diagnosticados con cardiopatías cada año en el país, únicamente alrededor de 2.500 reciben atención oportuna, una brecha que el nuevo equipo contribuirá a cerrar en la región.

El Hospital General de Medellín es centro de referencia en alta complejidad para la ciudad, el departamento, así como para Córdoba y Chocó. En ese sentido, su gerente, María del Pilar Duque, indicó que “el 27% de los medellinenses nacen en él”, y agregó que: “El alquiler de este equipo tenía un costo de $120 millones anuales, porque no teníamos uno propio. Con este podremos hacer un diagnóstico más oportuno, aumentando la capacidad hasta a 2.000 tamizajes anuales, lo que tendrá un impacto en la salud pública”. Siga leyendo: “Recuperar el Hospital General de Medellín y la red de Metrosalud ha costado $192.000 millones”: secretario de Hacienda Por su parte, la cofundadora de la Fundación Infantil Santiago Corazón, Marta Arias, destacó el respaldo ciudadano a la iniciativa: “Este es un orgullo y un paso muy importante que hemos dado en apoyar la labor tan hermosa que ha hecho el Hospital General, al que, además, le faltaba un equipo adecuado que permita que nos puedan remitir niños que sean detectados tempranamente, para que podamos realizarles un acompañamiento. Eso hace toda la diferencia para que un niño salga adelante” Felipe Valderrama, benefactor que impulsó la causa del ecocardiógrafo comentó que el motor de la iniciativa fue su hija Emilia, que vivió una situación difícil con una enfermedad que se llama Kawasaki, que le afectó, principalmente, su corazón.