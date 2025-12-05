Hospital General de Medellín compró un equipo cuyo alquiler costaba $120 millones al año

El Hospital General de Medellín anunció la adquisición de un ecocardiógrafo pediátrico de última generación, como resultado del aporte de familias y empresas benefactoras, mediante la campaña Un Eco para la Vida, impulsada por la Fundación Infantil Santiago Corazón desde septiembre pasado.
El equipo, esencial para la detección temprana de cardiopatías congénitas, permitirá más de 2.000 estudios especializados al año.
La adquisición fortalece la Ruta Materno-Perinatal en la ciudad y responde a una necesidad crítica en el sistema de salud colombiano. Según cifras oficiales, de los 5.800 niños diagnosticados con cardiopatías cada año en el país, únicamente alrededor de 2.500 reciben atención oportuna, una brecha que el nuevo equipo contribuirá a cerrar en la región.