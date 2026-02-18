A Antioquia le volvió a ir mejor que al resto del país; creció 2,8% impulsado por empresas

La economía de Antioquia creció 2,8% en 2025, por encima del 2,6% observado a nivel nacional, de acuerdo con las cifras oficiales del Dane y las proyecciones del Centro de Pensamiento de la Universidad EIA.
El resultado, en línea con las estimaciones previas del centro académico, refleja un mejor desempeño relativo del departamento frente al promedio del país, en un entorno marcado por incertidumbre política y tensiones externas. Con esto, se repite la tendencia vista en 2024, cuando en estas montañas el comportamiento fue más favorable frente al resto de Colombia (creciendo 2,5% vs el 1,7% nacional).