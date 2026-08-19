Reconstruir tras el terremoto podría requerir hasta $7,5 billones solo en acero

La reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto podría generar una demanda de más de 2 millones de toneladas de acero, un volumen que, en un ejercicio de valorización estimado por la industria, representaría entre $7 billones y $7,5 billones.
El cálculo fue presentado por Daniel Rey Suárez, director ejecutivo de la Cámara Colombiana de Productores de Acero de la Andi, quien explicó que el proceso de reconstrucción podría exigir un incremento cercano al 50% en la producción actual de acero del país.
Actualmente, la industria siderúrgica colombiana produce alrededor de 1,6 millones de toneladas al año. Con las necesidades derivadas del terremoto, la demanda podría superar los 2 millones de toneladas, mientras que la capacidad instalada del sector se estima en hasta 2,6 millones de toneladas anuales.
Es importante precisar que los $7 billones a $7,5 billones corresponden a una estimación del valor del acero requerido, no al costo total de la reconstrucción ni a recursos que necesariamente deban ser desembolsados por el Gobierno.
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