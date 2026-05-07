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Ecopetrol contrató buque exclusivo para transportar combustibles: traerá gasolina importada desde EE. UU.

El barco High Challenge tiene capacidad para transportar hasta 320.000 barriles de gasolina, nafta o diésel por viaje. Su uso generará ahorros en transporte en más de 46%.

  • Ecopetrol contrató buque exclusivo para transportar combustibles: traerá gasolina importada desde EE. UU.
  • La primera operación internacional del High Challenge consistirá en la importación de 300.000 barriles de gasolina desde Estados Unidos. Foto: Cortesía
    La primera operación internacional del High Challenge consistirá en la importación de 300.000 barriles de gasolina desde Estados Unidos. Foto: Cortesía
Alejandra Zapata Quinchía
Alejandra Zapata Quinchía

Economía

hace 37 minutos
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En medio de la volatilidad del mercado internacional de transporte marítimo, Ecopetrol anunció la contratación de un nuevo buque bajo la modalidad time charter, es decir, de uso exclusivo por tiempo determinado, para movilizar combustibles dentro y fuera del país.

La embarcación, denominada High Challenge, tiene capacidad para transportar hasta 320.000 barriles de gasolina, nafta, diésel o jet fuel por viaje, lo que permitirá fortalecer la logística de abastecimiento y mejorar la eficiencia financiera de la compañía.

El barco, de cerca de 50.000 toneladas, será utilizado para transportar combustibles entre los puertos de Santa Marta, Cartagena y Barranquilla, así como para traer productos importados desde la costa del Golfo de Estados Unidos.

Primera importación de gasolina llegará antes de finalizar mayo

Ecopetrol informó que la primera operación internacional del High Challenge consistirá en la importación de 300.000 barriles de gasolina desde Estados Unidos.

La carga arribará al país antes de finalizar mayo y busca apoyar las necesidades de abastecimiento de combustibles en el mercado colombiano.

Con esta estrategia, la petrolera busca garantizar la llegada oportuna de productos refinados, en un contexto marcado por fluctuaciones en costos logísticos y dinámicas cambiantes en el comercio marítimo internacional.

La primera operación internacional del High Challenge consistirá en la importación de 300.000 barriles de gasolina desde Estados Unidos. Foto: Cortesía
La primera operación internacional del High Challenge consistirá en la importación de 300.000 barriles de gasolina desde Estados Unidos. Foto: Cortesía

Nuevo esquema logístico reducirá costos de transporte

Uno de los principales beneficios que destaca Ecopetrol con la incorporación del High Challenge es la reducción en costos de transporte marítimo.

De acuerdo con la empresa, el uso de esta embarcación generará ahorros superiores al 46% frente a las tarifas regulares del mercado internacional, optimizando así los costos logísticos asociados al abastecimiento de combustibles.

La compañía explicó que el esquema de contratación exclusiva permite tener mayor control operativo sobre las rutas, tiempos y disponibilidad de transporte, reduciendo la exposición a incrementos en las tarifas internacionales de fletes marítimos.

Ecopetrol completa tres buques contratados bajo modalidad time charter

Desde 2024, Ecopetrol ha contratado tres embarcaciones bajo la modalidad time charter para apoyar la comercialización y transporte de productos como combustibles, crudo pesado y asfalto líquido.

Según la compañía, estos buques han alcanzado una eficiencia de uso del 92%, indicador con el que la empresa mide el aprovechamiento operativo de las embarcaciones durante los periodos contratados.

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