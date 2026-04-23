Ecopetrol lanza OPA en Brasil para quedarse con la mayoría de Brava Energía: operación le sumaría 81.000 barriles diarios

En un movimiento clave para su expansión internacional, Ecopetrol anunció que adquirirá una participación significativa en la compañía brasileña Brava Energía S.A. El contrato fue suscrito este 23 de abril con un grupo de accionistas relevantes conformado por Jive, Yellowstone y Bloco Somah Printemps Quantum.
La operación inicial contempla la adquisición de 120.813.490 acciones, equivalentes a aproximadamente el 26% del capital social de Brava. No obstante, el objetivo final de la petrolera estatal colombiana es asumir el control operativo de la firma extranjera, consolidando su portafolio en una de las cuencas energéticas más dinámicas de la región.
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