x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Ecopetrol lanza OPA en Brasil para quedarse con la mayoría de Brava Energía: operación le sumaría 81.000 barriles diarios

Ecopetrol acordó comprar el 26% de la brasilera Brava Energía y lanzará una oferta pública para alcanzar el 51% de las acciones. El objetivo es asumir el control operativo de la firma extranjera, consolidando su portafolio en una de las cuencas energéticas más dinámicas de la región.

  • Brava Energía nació en 2024 tras la fusión de 3R Petroleum y Enauta. Actualmente, es la segunda compañía independiente más grande listada en la bolsa de Brasil en términos de reservas y producción. Foto: Cortesía y redes
    Brava Energía nació en 2024 tras la fusión de 3R Petroleum y Enauta. Actualmente, es la segunda compañía independiente más grande listada en la bolsa de Brasil en términos de reservas y producción. Foto: Cortesía y redes
Alejandra Zapata Quinchía
Alejandra Zapata Quinchía

Economía

hace 4 horas
bookmark

En un movimiento clave para su expansión internacional, Ecopetrol anunció que adquirirá una participación significativa en la compañía brasileña Brava Energía S.A. El contrato fue suscrito este 23 de abril con un grupo de accionistas relevantes conformado por Jive, Yellowstone y Bloco Somah Printemps Quantum.

La operación inicial contempla la adquisición de 120.813.490 acciones, equivalentes a aproximadamente el 26% del capital social de Brava. No obstante, el objetivo final de la petrolera estatal colombiana es asumir el control operativo de la firma extranjera, consolidando su portafolio en una de las cuencas energéticas más dinámicas de la región.

Puede leer: Frontera Energy y Ecopetrol impulsan regasificadora en Puerto Bahía para asegurar el gas en Colombia

Lanzamiento de OPA y condiciones para el control total

Para lograr una participación controlante del 51%, Ecopetrol, o una de las filiales o subsidiarias del Grupo, lanzará una Oferta Pública Voluntaria de Adquisición (OPA) en la bolsa B3 de Brasil.

El precio propuesto por acción es de R$23,00 (reales brasileños), lo que representa una prima del 27,8% sobre el precio promedio ponderado por volumen (VWAP) de los últimos 90 días.

El cierre definitivo de la transacción está sujeto a hitos regulatorios y financieros, entre los que destacan la autorización del Consejo Administrativo de Defensa Económica de Brasil (CADE), la obtención de consentimientos en instrumentos de financiamiento y acuerdos comerciales de Brava y el éxito de la OPA para garantizar la mayoría accionaria.

Entérese: Gobierno alista adjudicación de 8 proyectos a TGI para cubrir déficit de gas natural

Para financiar esta operación, el Grupo Ecopetrol utilizará un crédito puente, asegurando los recursos necesarios mientras se cumplen las condiciones precedentes.

Impacto en las metas de la Estrategia 2040 de Ecopetrol

Esta adquisición no solo diversifica geográficamente al Grupo Ecopetrol, sino que aporta beneficios operativos inmediatos. Según las proyecciones, la integración permitiría:

Incorporar reservas 1P: aproximadamente 459 MMboe (millones de barriles equivalentes de petróleo) a prorrata de su participación.

Vea aquí: El ocaso de los campos de gas en Colombia: envejecimiento de Cusiana, Clarinete y Cupiagua golpea la oferta local

Aumento de producción: sumar de forma inmediata una producción promedio de 81.000 barriles equivalentes por día (kboed)

Fortalecimiento financiero: impacto positivo en el ROACE (rentabilidad sobre el capital empleado) y en el EBITDA consolidado del Grupo.

Con este paso, Ecopetrol refuerza su Estrategia 2040, enfocada en la sostenibilidad del flujo de caja y la expansión en geografías donde ya tiene experiencia operativa, consolidando su rol como jugador líder en el sector energético de las Américas.

Vea aquí: S&P rebaja calificación a Ecopetrol tras el desplome de la nota de Colombia, ¿efecto dominó?

¿Qué es Brava Energía?

Brava Energía nació en 2024 tras la fusión de 3R Petroleum y Enauta. Actualmente, es la segunda compañía independiente más grande listada en la bolsa de Brasil en términos de reservas y producción.

Cuenta con activos de crudo y gas en campos offshore (mar adentro) y onshore (tierra firme), además de participar en refinación y transporte.

Al cierre de 2025, Brava reportó indicadores financieros sólidos, con un EBITDA de 806 millones de dólares y un margen EBITDA del 39%.

Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos