Petro frenó negocio de Ecopetrol que hoy valdría hasta US$8.400 millones adicionales

La negociación para que Ecopetrol adquiriera hasta el 49% de participación en activos de CrownRock, conocida como “Proyecto Oslo”, se frustró en agosto de 2024 tras la intervención directa del presidente Gustavo Petro. La operación ya contaba con avales técnicos, financieros y regulatorios dentro de la compañía.
El proyecto contemplaba la expansión de activos operados por Occidental Petroleum (Oxy) en la cuenca del Permian, en Estados Unidos, con el objetivo de fortalecer la producción mediante fracking, una técnica en la que Ecopetrol tiene experiencia desde 2019.
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La decisión final se tomó en una reunión extraordinaria en Santander, donde el mandatario expresó un “no rotundo”, alineado con su postura contraria al fracking, lo que llevó a la junta directiva a desistir del acuerdo.