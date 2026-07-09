Denuncian que directivos de Ecopetrol se blindaron con estabilidad laboral hasta el 2030

La firma de la nueva Convención Colectiva de Trabajo (CCT) entre Ecopetrol y la Unión Sindical Obrera (USO), que puso fin a semanas de paro, dejó una polémica de fondo. La exsenadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal denunció que, dentro del mismo proceso negociador, un grupo de directivos de la petrolera estatal se habría autoconcedido una cláusula de estabilidad laboral que los protegería del despido durante buena parte del próximo cuatrienio presidencial.
“Algunos trabajadores denuncian que los negociadores de la empresa en la Convención Colectiva se habrían autoconcedido, vía otrosí a sus contratos, un blindaje de estabilidad laboral por 6 años, lo que significa que no podrían ser despedidos durante todo el próximo gobierno”, escribió la exsenadora.
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