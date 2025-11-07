x

Ecopetrol niega venta del Permian y contradice a Petro: no existe análisis, trámite ni decisión sobre una desinversión en EE. UU.

Ecopetrol aclaró oficialmente a la Contraloría que no existe ningún estudio, trámite o decisión en curso sobre una posible venta del Permian.

  • Ecopetrol desmiente venta del activo Permian en Estados Unidos. FOTO: Colprensa y Presidencia.
Miguel Orlando Alguero
Economía

hace 4 minutos
La petrolera Ecopetrol S.A. respondió oficialmente a la Contraloría General de la República (CGR) que no existe actualmente ningún proceso, análisis o propuesta en curso para la venta o desinversión de su participación en la cuenca del Permian, uno de los activos más rentables de la compañía en Estados Unidos.

Como lo reveló Caracol Radio, en una carta fechada el 23 de octubre de 2025, la empresa respondió al Oficio No. 2025EE0225472, emitido por el organismo de control en el marco de una auditoría de cumplimiento sobre la vigencia 2024.

La Contraloría había solicitado información sobre una supuesta venta del activo, incluyendo informes técnicos, actas de Junta Directiva y evaluaciones de impacto financiero y reputacional.

Conozca más: Contraloría le da 24 horas a Ecopetrol para explicar posible venta del Permian, su activo más rentable en Estados Unidos

