Ecopetrol niega venta del Permian y contradice a Petro: no existe análisis, trámite ni decisión sobre una desinversión en EE. UU.

La petrolera Ecopetrol S.A. respondió oficialmente a la Contraloría General de la República (CGR) que no existe actualmente ningún proceso, análisis o propuesta en curso para la venta o desinversión de su participación en la cuenca del Permian, uno de los activos más rentables de la compañía en Estados Unidos.

Como lo reveló Caracol Radio, en una carta fechada el 23 de octubre de 2025, la empresa respondió al Oficio No. 2025EE0225472, emitido por el organismo de control en el marco de una auditoría de cumplimiento sobre la vigencia 2024.

La Contraloría había solicitado información sobre una supuesta venta del activo, incluyendo informes técnicos, actas de Junta Directiva y evaluaciones de impacto financiero y reputacional.