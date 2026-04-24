Moody’s baja calificación de Ecopetrol a Ba2 por “un mayor riesgo de interferencia gubernamental”

En menos de 20 días, Ecopetrol ha recibido dos golpes consecutivos que remueven sus cimientos. Primero fue la bajada de calificación del S&P 500 de BB a BB y, ahora, también una de similar implicación por parte de Moody’s. De acuerdo con el informe completo conocido por El Tiempo, la decisión de Moody’s va mucho más allá de lo consignado en el comunicado oficial de la petrolera y deja al descubierto preocupaciones estructurales sobre gobierno corporativo, liquidez y manejo financiero. La calificadora redujo la nota global de Ecopetrol de Ba1 a Ba2 y cambió la perspectiva de estable a negativa. En paralelo, reafirmó la calificación individual (BCA) en b1, lo que significa que el negocio, por sí mismo, mantiene fundamentos relativamente sólidos. Sin embargo, el ajuste final refleja factores externos que pesan cada vez más en la evaluación. Este escenario se da, además, en medio de la ausencia de Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, quien se apartó temporalmente del cargo en medio de investigaciones judiciales. Roa inició vacaciones el 7 de abril de 2026 y, tras este periodo, tomará una licencia no remunerada de 30 días, lo que extenderá su ausencia hasta finales de junio. El propio directivo confirmó que el próximo 8 de mayo asistirá a una audiencia en el Complejo Judicial de Paloquemao, en Bogotá, donde la Fiscalía le imputará cargos por su presunta participación en la violación de topes de gastos de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022. Le puede interesar: S&P rebaja calificación a Ecopetrol tras el desplome de la nota de Colombia, ¿efecto dominó?

Interferencia del Gobierno y menor previsibilidad

El punto central del informe está en el deterioro en la percepción del respaldo estatal. Moody’s explicó que la rebaja responde a una “visión menos favorable sobre el apoyo del Gobierno de Colombia”, derivada de “una mayor percepción de posibles interferencias gubernamentales y una menor claridad sobre la oportunidad y previsibilidad de los mecanismos de apoyo”. Pero el análisis es más contundente. La calificadora señala que la interferencia del Gobierno es un elemento determinante en la rebaja y advierte que el accionista mayoritario, el Estado, hoy día introduce incertidumbre en lugar de respaldo. Uno de los ejemplos más sensibles es el manejo del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC). Según el documento, el Gobierno debía pagar cerca de $1,6 billones correspondientes al primer trimestre de 2025. Sin embargo, solo una fracción mínima (0,2%) se pagó en efectivo, mientras que el resto, alrededor de $1,56 billones, se cubrirá con Títulos de Tesorería (TES) con vencimiento a corto plazo. Moody’s advirtió que este esquema “debilita la visibilidad de los flujos de efectivo de corto plazo” y que, en un escenario de precios altos del petróleo, las obligaciones del FEPC podrían seguir creciendo si los precios internos no se ajustan al ritmo del mercado internacional. Lea más: Ecopetrol, la más endeudada entre 12 grandes petroleras: su deuda equivale al 50% de su valor en bolsa Gobierno corporativo, rotación y riesgos políticos El informe también pone el foco en los cambios dentro de la compañía. Moody’s señala que la rotación en la alta gerencia durante los últimos 12 a 18 meses “subraya la exposición de la empresa al riesgo de gobierno corporativo relacionado con el Estado”. Aunque no anticipa disrupciones operativas inmediatas, la calificadora advierte que el momento y la frecuencia de estos cambios “refuerzan la percepción de una mayor influencia política”, lo que se convierte en un factor clave dentro de su evaluación de riesgo. A esto se suma el contexto alrededor de la administración de la empresa, que enfrenta cuestionamientos adicionales y que podría incidir en la percepción de estabilidad institucional.

Presiones financieras: deuda, caja y adquisiciones

En el frente financiero, Moody’s también advierte sobre varios riesgos que podrían materializarse en los próximos años. Entre ellos, el posible aumento del riesgo de refinanciación si Ecopetrol avanza en operaciones de fusiones y adquisiciones financiadas con deuda, particularmente de corto plazo o tipo “puente”, como la compra de activos en Brasil por más de 1.000 millones de dólares. La calificadora también proyecta un escenario desafiante en términos de liquidez. Señala que el flujo de caja libre podría mantenerse negativo hacia 2026, en medio de altos niveles de inversión, distribución de dividendos y posibles retrasos en pagos relacionados con el FEPC. En conjunto, estos factores podrían traducirse en una liquidez más ajustada entre 2026 y 2027, lo que añade presión a la calificación. Conozca también: Acción de Ecopetrol se desploma en la Bolsa de Valores de Colombia tras retiro temporal de Ricardo Roa

El dato clave: el “castigo” por el factor Gobierno

Quizás el elemento más revelador del informe es técnico, pero contundente. Moody’s explica que, aunque la calificación individual (BCA) de Ecopetrol es b1, el llamado “factor de política gubernamental” le resta dos escalones a la nota final. En términos simples, esto significa que la calificación de la petrolera es en este momento inferior a la que tendría por su fortaleza propia, debido al peso del Estado como accionista controlador y a los riesgos asociados a esa relación.

Preguntas abiertas tras la rebaja

La nueva decisión de Moody’s abre interrogantes clave sobre el futuro de la compañía. Entre ellos, qué medidas adoptará la junta directiva para mitigar los riesgos de gobierno corporativo señalados por la calificadora, especialmente en lo relacionado con la estabilidad directiva. También surgen dudas sobre el impacto que pueden tener factores externos en la percepción de riesgo, así como sobre la capacidad de la empresa para sostener su estrategia financiera en un entorno de mayor presión. Continúe leyendo: Gobierno alista adjudicación de 8 proyectos a TGI para cubrir déficit de gas natural

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