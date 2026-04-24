Moody’s baja calificación de Ecopetrol a Ba2 por “un mayor riesgo de interferencia gubernamental”

En menos de 20 días, Ecopetrol ha recibido dos golpes consecutivos que remueven sus cimientos. Primero fue la bajada de calificación del S&P 500 de BB a BB y, ahora, también una de similar implicación por parte de Moody’s.
De acuerdo con el informe completo conocido por El Tiempo, la decisión de Moody’s va mucho más allá de lo consignado en el comunicado oficial de la petrolera y deja al descubierto preocupaciones estructurales sobre gobierno corporativo, liquidez y manejo financiero.
La calificadora redujo la nota global de Ecopetrol de Ba1 a Ba2 y cambió la perspectiva de estable a negativa. En paralelo, reafirmó la calificación individual (BCA) en b1, lo que significa que el negocio, por sí mismo, mantiene fundamentos relativamente sólidos. Sin embargo, el ajuste final refleja factores externos que pesan cada vez más en la evaluación.
Este escenario se da, además, en medio de la ausencia de Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, quien se apartó temporalmente del cargo en medio de investigaciones judiciales. Roa inició vacaciones el 7 de abril de 2026 y, tras este periodo, tomará una licencia no remunerada de 30 días, lo que extenderá su ausencia hasta finales de junio.
El propio directivo confirmó que el próximo 8 de mayo asistirá a una audiencia en el Complejo Judicial de Paloquemao, en Bogotá, donde la Fiscalía le imputará cargos por su presunta participación en la violación de topes de gastos de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022.
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