Ecopetrol no podría importar gas de Venezuela sin licencia de Estados Unidos, advierte ministro de Minas

El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, advirtió que Colombia no podría importar gas natural desde Venezuela a través de Ecopetrol debido a la falta de una licencia otorgada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros, Ofac, entidad del gobierno de Estados Unidos que regula las sanciones económicas sobre el país vecino. Lea aquí: Delcy Rodríguez le dio contratos petroleros a compadre de Petro y otros cercanos Desde Barichara, Santander, el jefe de la cartera energética explicó que, según la información recibida desde Venezuela, cualquier comercialización de gas hacia Colombia requiere una autorización expresa de esa oficina estadounidense. Sin ese permiso, la estatal Ecopetrol no podría ejecutar la operación.

“Infortunadamente, no podrá ser, parece, no podrá ser a través de Ecopetrol que podamos hacer esta transacción porque lo que nos dicen en Venezuela es que se necesita que haya licencia por parte del gobierno de los Estados Unidos; ahora, tramitar una nueva licencia sería un poco más complejo y demorado y a nosotros nos importa el tiempo”, afirmó Palma, que esta semana se reunió con la presidenta interina de Venezuela Delcy Rodríguez. Siga leyendo: ¿Qué ha pasado con el precio de la energía en Colombia en medio de la ola invernal? El ministro insistió en que la prioridad del Gobierno es actuar con rapidez y eficiencia para evitar impactos mayores en el mercado interno. “Queremos ser prácticos, queremos ser pragmáticos. Fue la conclusión a la que llegamos ayer con la señora presidenta encargada de Venezuela: de la manera más rápida y más económica poder traer gas natural”, sostuvo. Incluso anticipó que se evalúa la posibilidad de importar gas licuado de petróleo (GLP) como medida adicional para abastecer el mercado colombiano. El pronunciamiento se da semanas después de que trascendiera que Ecopetrol adelantaba conversaciones preliminares para analizar la viabilidad de retomar las importaciones desde Venezuela, en previsión de un eventual alivio de las sanciones estadounidenses. Fuentes cercanas al proceso señalaron que la empresa aguardaba definiciones tras una posible reunión entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el mandatario colombiano, Gustavo Petro.