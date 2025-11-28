Ecopetrol aprueba plan de inversiones 2026 por hasta $27 billones

El Plan Anual de Inversiones 2026 del Grupo Ecopetrol mantiene niveles similares a los proyectados para el cierre de 2025 y está basado en criterios de disciplina de capital por línea de negocio. El presupuesto total oscila entre 22 y 27 billones de pesos.
De ese monto, cerca de 17,2 billones de pesos, equivalentes al 70% del presupuesto, se destinarán a asegurar una producción rentable de entre 730.000 y 740.000 barriles equivalentes por día, una carga promedio de las refinerías entre 410.000 y 420.000 barriles por día, y un volumen de transporte de entre 1,110 y 1,120 millones de barriles diarios.