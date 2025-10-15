Ecopetrol nombra nueva presidente de su Junta Directiva tras salida de Mónica de Greiff, ¿quién es?

Ecopetrol informó oficialmente que Mónica de Greiff Lindo presentó su renuncia como miembro independiente de la Junta Directiva, decisión que fue comunicada el 14 de octubre de 2025 y se hizo efectiva el mismo día.

La compañía señaló que notificará al accionista mayoritario sobre esta decisión e iniciará los trámites necesarios para designar su reemplazo, conforme a las normas de información relevante aplicables a las empresas listadas en bolsa.

Cabe anotar que, con la salida de De Greiff, Ecopetrol podría quedar en incumplimiento de la Ley de Cuotas, que exige que al menos el 30% de los miembros de las juntas directivas sean mujeres. Este vacío obligaría a la compañía a convocar una asamblea extraordinaria de accionistas para restablecer la paridad de género y designar a su reemplazo.