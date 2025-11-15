Ecopetrol aclara riesgos por una posible inclusión de sus directivos en la Lista Clinton

La inquietud estalló durante la presentación de los resultados del tercer trimestre de Ecopetrol. En medio de la conferencia con inversionistas, la petrolera tuvo que responder a un tema que viene sonando fuerte desde hace días: la posibilidad de que un alto ejecutivo termine incluido en la Lista Clinton, el temido listado de sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
El asunto no surgió por casualidad. Según reveló la Unidad Investigativa de El Tiempo, mientras avanzaba la COP30 en Brasil, funcionarios de Ecopetrol visitaron la Embajada de Estados Unidos en Bogotá.
Allí se puso sobre la mesa un escenario incómodo: ¿está preparada la empresa si alguno de sus directivos termina en la lista, como ya ocurrió recientemente con el presidente Gustavo Petro, su esposa Verónica Alcocer, su hijo Nicolás Petro y el ministro del Interior, Armando Benedetti?
