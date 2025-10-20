Ecopetrol suspende operaciones en zona norte del campo Tibú y evalúa permanencia en el Catatumbo por ola de violencia

Ecopetrol anunció la suspensión de las operaciones en la zona norte del campo Tibú, en Norte de Santander, debido al aumento de los hechos delictivos y la presencia de grupos armados que amenazan la seguridad de los trabajadores y la estabilidad operativa.
La compañía informó que durante 2025 ha sido víctima de siete intrusiones armadas en la Estación Norte, ubicada en la vereda Palmeras, kilómetro 16 del municipio de Tibú. En estos incidentes fueron hurtados más de 1.327 barriles de crudo, lo que compromete la viabilidad de la operación en la zona.
