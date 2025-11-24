Ecopetrol pone bajo la lupa a directivos, exfuncionarios y sindicalistas: UIAF investigará transacciones

En un convenio con la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Ecopetrol solicitó investigar las transacciones de varias personas vinculadas a la empresa, incluidos miembros de la junta directiva, vicepresidentes, exfuncionarios, sindicalistas y proveedores. La iniciativa, según la petrolera, busca fortalecer la transparencia y cumplir con las normas de control financiero.
Esta medida se produce luego de que una serie de reportes de alerta sobre el patrimonio y la conducta del vicepresidente de Ecopetrol para la región Andina Oriente, Bernardo Enrique Forero Duarte, permanecieran sin trámite interno durante 10 meses, a pesar de haber sido entregados directamente al presidente de la compañía, Ricardo Roa.
En contexto: Patrimonio del vicepresidente de Ecopetrol habría aumentado en $7.000 millones sin explicación, ¿Roa ignoró las alertas?
Según reveló el periodista Daniel Coronell, la UIAF informó a Roa en febrero de 2024 sobre un incremento patrimonial de $7.000 millones de Forero. La advertencia incluía además antecedentes que ya reposaban en los archivos de Ecopetrol.
Para ese momento, Forero, quien ingresó a la empresa en 2006, ya había sido objeto de varios Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS).