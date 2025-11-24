Vicepresidente de Ecopetrol niega aumento injustificado de su patrimonio y anuncia acciones legales

Una serie de reportes de alerta sobre el patrimonio y la conducta del vicepresidente de Ecopetrol para la Región Andina Oriente, Bernardo Enrique Forero Duarte, llevarían 10 meses sin avance interno, pese a que fueron entregados directamente al presidente de la compañía, Ricardo Roa.
De acuerdo con una investigación del periodista Daniel Coronell, la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) notificó a Roa en febrero de 2024 sobre un presunto incremento patrimonial de $7.000 millones por parte de Forero.
En contexto: Patrimonio del vicepresidente de Ecopetrol habría aumentado en $7.000 millones sin explicación, ¿Roa ignoró las alertas?
La advertencia no partía de cero. Para cuando la UIAF envió el reporte, el ejecutivo —vinculado a Ecopetrol desde 2006— ya acumulaba varios Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS). Además, su nombre habría aparecido en otras investigaciones internas y externas.