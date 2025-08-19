La mala suerte del gas: Ecopetrol y Petrobras fracasan en pozo Buena Suerte; salió seco

Ecopetrol confirmó que el pozo exploratorio Buena Suerte, perforado junto con Petrobras en aguas profundas del Caribe colombiano, no encontró cantidades comercialmente viables de gas natural.
La inversión, estimada entre US$70 millones y US$100 millones, representaba una de las principales apuestas exploratorias de 2025 para las dos compañías.
“Lo llamamos mal, debimos llamarlo mala suerte. Tuvimos mala suerte con Buena Suerte, resultó seco”, reconoció Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, al confirmar el resultado.
