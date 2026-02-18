Ecuador responde demanda de Colombia y eleva guerra de aranceles ante Tribunal Andino de Justicia

La controversia comercial entre Colombia y Ecuador suma un nuevo capítulo. Luego de que el Ministerio de Comercio colombiano decidiera demandar a Ecuador por la aplicación del arancel del 30%, el Gobierno de Quito anunció que iniciará tres procesos ante el Tribunal Andino de Justicia.

Según informó la Cancillería de ese país, el Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones presentó tres reclamos formales ante la Secretaría General de la Comunidad Andina.

En contexto: Colombia demanda a Ecuador por arancel del 30% y el caso escala a la Comunidad Andina

“El Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones presentó en esta fecha ante la Secretaría General de la Comunidad Andina, tres reclamos formales contra Colombia, por vulneraciones a compromisos adquiridos en el marco del ordenamiento jurídico subregional”, señala el comunicado oficial.

Con estos recursos, Ecuador busca que el caso avance ante el Tribunal Andino de Justicia y que se adopten decisiones judiciales frente a los impuestos recíprocos anunciados por el Gobierno del presidente Gustavo Petro hace más de un mes.