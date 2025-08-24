Ecuador incautó cargamento explosivo que presuntamente iba a ser usado en atentados terroristas en Colombia

En la madrugada del domingo 24 de agosto de 2025, las autoridades de Ecuador frustraron lo que, según las primeras hipótesis, sería un intento de abastecimiento logístico para atentados terroristas en Colombia.
El hallazgo ocurrió en la provincia de El Carchi, fronteriza con el departamento de Nariño, donde un camión fue interceptado con un cargamento de 3.750 cartuchos de emulsión explosiva y 25.000 metros de cordón detonante.
El operativo culminó con la captura de dos personas de nacionalidad ecuatoriana, identificadas preliminarmente como Luis Aníbal Ch. B. y Karla Esmeralda Ch. P., quienes transportaban los explosivos ocultos en bolsas de basura. Las autoridades incautaron también el vehículo y varios teléfonos celulares que ahora son analizados por los equipos de investigación.