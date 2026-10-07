El “Cielo Eléctrico” llega a Medellín: EDC moverá más de US$37 millones en la ciudad con dos días de electrónica

¡Amantes de la música electrónica, Medellín tiene una cita este fin de semana! El Electric Daisy Carnival (EDC), uno de los festivales más reconocidos del género en el mundo, llegará por primera vez a Colombia y espera reunir a miles de asistentes durante dos días. El evento dejaría un impacto económico estimado de US$37,1 millones para la ciudad. El evento se realizará este sábado 10 y domingo 11 de octubre en la Unidad Deportiva Atanasio Girardot, donde más de 80 artistas nacionales e internacionales se repartirán en siete escenarios. La expectativa es que 94.000 personas asistan durante las dos jornadas, entre habitantes de Medellín y visitantes nacionales y extranjeros. Entérese: EDC, uno de los festivales de música electrónica más grandes del mundo, llega a Medellín este año

La llegada del EDC también pone a prueba la capacidad de la ciudad para recibir eventos de gran formato. El festival, conocido internacionalmente como el “Cielo Eléctrico”, nació en Las Vegas, Estados Unidos, su propuesta se distingue por una experiencia visual que combina instalaciones de arte a gran escala, pirotecnia, artistas internacionales en escena y una producción que convierte el festival en una especie de “parque de diversiones inmersivo”.

¿Cuánto dinero moverá el EDC Medellín 2026 en hoteles, restaurantes, comercio y transporte?

De acuerdo con las estimaciones del Sistema de Inteligencia Turística y Entretenimiento, la llegada de los asistentes dinamizará sectores como comercio, restaurantes, alojamiento, transporte y gastronomía. Le puede interesar: EDC y Altavoz en Medellín este fin de semana: electrónica vs. rock, ¿a cuál va? El evento está asociado además con la generación de 61.000 empleos directos e indirectos, una cifra que refleja el movimiento económico alrededor de una cita internacional de estas dimensiones: “Este evento, que se realiza por primera vez en Colombia, reafirma a nuestra ciudad como un escenario de eventos de talla mundial. Encuentros musicales de esta magnitud no solo generan miles de empleos, sino que posicionan a Medellín en el mapa global de la industria del entretenimiento”, indicó la secretaria de Desarrollo Económico, María Fernanda Galeano Rojo.

La ciudad fue escogida como sede oficial del EDC para Suramérica, un hecho que amplía la presencia internacional de Medellín dentro del circuito de grandes festivales de música y entretenimiento.

Medellín prepara operativo de bienvenida para los visitantes del EDC 2026

Entre el 8, 9 y 10 de octubre, la Alcaldía estará en aeropuertos, terminales de transporte y sectores como Laureles-Estadio y El Poblado, con jornadas de bienvenida, orientación turística y recomendaciones para quienes lleguen a la ciudad. Conozca: EDC Colombia 2026: más de 80 artistas de música electrónica se presentarán en Medellín La estrategia esta diseñada para que los asistentes conozcan también otros atractivos de Medellín y encuentren información sobre experiencias, servicios y lugares para visitar mediante herramientas como Vive Medellín y Medellín.travel: “Medellín le apuesta a la industria del entretenimiento como un motor de desarrollo, turismo y generación de nuevas experiencias para la ciudad. La llegada del EDC representa una oportunidad para seguir consolidando a Medellín como escenario de grandes eventos internacionales, dinamizar la actividad turística y mostrarle al mundo una ciudad diversa y acogedora”, expresó la secretaria de Turismo y Entretenimiento, Ana María López Acosta.

El acompañamiento incluirá además a Migración Colombia y funcionarios de la Embajada de Estados Unidos, teniendo en cuenta la llegada de visitantes internacionales.

Seguridad y turismo responsable en Medellín durante el EDC 2026

La Alcaldía también desplegará personal para medir el impacto del festival mediante encuestas y acompañar las acciones de control y sensibilización. Entre las prioridades están la prevención de la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes (Escnna), la trata de personas, el consumo de sustancias psicoactivas y otros riesgos asociados al turismo y el entretenimiento. No se vaya sin leer: Estos son los 11 murales que reciben a los viajeros que llegan en bus desde el aeropuerto Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas:

¿Cuántas personas se esperan en el EDC Medellín? Se esperan 94.000 asistentes durante las dos jornadas, entre visitantes locales, nacionales y extranjeros. ¿Qué es el “Cielo Eléctrico” del EDC? “Cielo Eléctrico” es el concepto con el que se conoce al Electric Daisy Carnival, un festival que combina música electrónica con producción audiovisual, instalaciones de arte, pirotecnia y artistas itinerantes.

¿Cuántas personas se esperan en el EDC Medellín? Se esperan 94.000 asistentes durante las dos jornadas, entre visitantes locales, nacionales y extranjeros. ¿Qué es el “Cielo Eléctrico” del EDC? “Cielo Eléctrico” es el concepto con el que se conoce al Electric Daisy Carnival, un festival que combina música electrónica con producción audiovisual, instalaciones de arte, pirotecnia y artistas itinerantes.