“Nadie me da ninguna razón”: ciudadano argentino completará un mes desaparecido en Rionegro

La familia de Edén Aramberry, un ciudadano argentino radicado en Rionegro, está por ajustar un mes sin tener rastro de su paradero.

La familia explica que su caso se remonta al pasado viernes 25 de julio, fecha en la que su esposo salió a comprar algo y desapareció.

“Ese día nosotros estábamos en el apartamento. Nosotros estábamos empezando a emprender con comidas rápidas, aquí mismo desde la casa. Estábamos haciendo pizzas y entonces necesitábamos comprar los insumos. Eso fue un viernes. Él salió a comprar la harina y simplemente se esfumó. No tengo ninguna información, no sabemos absolutamente nada”, explicó su esposa, señalando ya haber intentado comunicarse por todos los medios con su esposo sin tener éxito.