“Este semestre sí”: Éder Chaux hizo promesa a la hinchada del DIM en entrevista con El Colombiano

La paciencia no solo es una virtud. También es un arte que, en el mundo convulso e hiperestimulado en que vivimos, tiene pocos artistas. Las personas capaces de esperar son escasas. Pero hay hombres como Éder Chaux, arquero del DIM, que son conscientes de que el tiempo siempre pone todo en su lugar.
Éder pasó de ser titular en 2024 a ser suplente durante casi todo el primer semestre de 2025 de Washington Aguerre. Después de la lesión de hombro del uruguayo, tuvo la opción de regresar a la portería y, hasta el momento, ha respondido bien.
Desde la habitación del hotel de concentración del Equipo del Pueblo en Cali, donde compartió las horas previas al juego con Esneyder Mena –fichaje de los rojos–, Chaux habló con este diario sobre su presente con el DIM, cómo prepara un encuentro como el que se disputaba el sábado (8:30 p. m.), al cierre de esta edición, y sus planes a futuro en el fútbol.